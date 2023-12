Petrol-Diesel Prices: 4 महानगरों में क्या हैं पेट्रोल-डीजल के दाम

PM Modi becomes the world's most popular leader : दुनिया के लोकप्रिय नेता के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बादशाहत कायम रखी है। 'ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग ट्रैकर' पर 76 प्रतिशत लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व को स्वीकार किया है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को लोकप्रिय नेताओं की लिस्ट में टॉप 5 में भी जगह नहीं मिली है।