जंतर-मंतर पर बड़ी आतंकी साजिश नाकाम! 4 नाबालिग समेत 9 गिरफ्तार, ISI कनेक्शन और विदेशी फंडिंग की जांच

पंजाब पुलिस ने दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्र आंदोलन के दौरान कथित आतंकी साजिश के मामले में चार नाबालिगों समेत 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने 3 अवैध पिस्तौल, 4 पेट्रोल बम (बोतल वाले) और 9 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं।

जंतर मंतर पर यूपी के व्यक्ति से संपर्क

अमृतसर के पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर के अनुसार, जांच में सामने आया है कि आरोपियों को पाकिस्तान में बैठे कथित ISI हैंडलर से निर्देश मिल रहे थे। पुलिस का दावा है कि जंतर-मंतर पहुंचने के बाद आरोपियों को स्थानीय स्तर पर मदद और सामग्री उपलब्ध कराने की कोशिश की गई थी। वे उत्तर प्रदेश के रहने वाले एक व्यक्ति के संपर्क में भी आए थे, जिसे कथित तौर पर हथियार और विस्फोटक मुहैया कराने थे।



जांच से क्या पता चला? प्राथमिक जांच से पता चला है कि आरोपी विदेशी स्थित आईएसआई हैंडलर्स के इशारे पर काम कर रहे थे, जो स्थानीय युवाओं को आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने, सुरक्षा प्रतिष्ठानों की निगरानी करने, अवैध हथियार हासिल करने और सार्वजनिक शांति भंग करने के लिए भर्ती करने की कोशिश कर रहे थे।



पुलिस के अनुसार सुरक्षा एजेंसियों की सक्रियता के चलते वहां कोई वारदात नहीं हो सकी और आरोपी वापस पंजाब लौट आए। अब जांच एजेंसियां इस पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ रही हैं। विदेशी फंडिंग, स्थानीय मदद, हथियारों की सप्लाई और दूसरे संभावित सहयोगियों की भूमिका भी जांच के दायरे में है।