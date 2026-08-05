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  4. In Indore, a friend was blackmailed using a fake Instagram ID.
Published By नवीन रांगियाल
Last Updated : Wednesday, 5 August 2026 (15:10 IST)

इंदौर में फर्जी Instagram ID से सहेली को किया ब्लैकमेल, अश्लील मैसेज भेजे, आवाज बदलकर दी धमकी, FIR दर्ज

Blackmailed friend by creating fake Instagram ID
Published By: नवीन रांगियाल
Updated: Wed, 5 Aug 2026 (15:10 IST)
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इंदौर में साइबर तकनीक की मदद से उत्पीड़न का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक सिरफिरी छात्रा ने फर्जी इंस्टाग्राम आईडी (Fake Instagram ID) का इस्तेमाल कर के अपनी ही सहेली को ही मानसिक प्रताड़ना का शिकार बना डाला। आरोपी छात्रा ने न सिर्फ अश्लील मैसेज भेजे, बल्कि आवाज बदलकर फोन पर धमकियां भी दीं। इस गंभीर मामले में पुलिस ने एफआईआर (FIR) दर्ज की है।

इंदौर की खजराना पुलिस ने सोशल मीडिया पर फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाकर बदनाम करने और धमकाने के आरोप में एक छात्रा के खिलाफ केस दर्ज किया है। आरोपी छात्रा अपनी पूर्व की क्लासमेंट को अश्लील मैसेज भेज रही थी और आवाज बदलकर ऑडियो कॉल के जरिए धमकियां भी दे रही थी। पीड़िता की शिकायत पर पहले साइबर पुलिस ने जांच की, जिसके बाद मामला खजराना थाने पहुंचा।

पुलिस के मुताबिक, पीड़िता और आरोपी छात्रा रिया तीन साल तक एक ही स्कूल में साथ पढ़ चुकी हैं। करीब तीन महीने पहले पीड़िता की सगाई हुई थी। इसके बाद उसकी इंस्टाग्राम आईडी पर एक फर्जी अकाउंट से अश्लील और आपत्तिजनक संदेश आने शुरू हो गए। शुरुआत में पीड़िता ने इन संदेशों को नजरअंदाज किया।

कुछ समय बाद आरोपी ने पीड़िता की मां और होने वाली सास के बारे में भी आपत्तिजनक बाते करते हुए मैसेज भेजे। लगातार मिल रहे मैसेज से पीड़िता को संदेह हुआ कि यह हरकत कोई परिचित व्यक्ति कर रहा है। इसी दौरान उसी फर्जी इंस्टाग्राम आईडी से ऑडियो कॉल भी आया, जिसमें कॉल करने वाले ने युवक की आवाज निकालकर बात की और धमकियां दीं।

परेशान होकर पीड़िता ने साइबर पुलिस से शिकायत की। जांच के दौरान पता चला कि फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाकर मैसेज और कॉल करने वाली कोई और नहीं, बल्कि उसकी पूर्व क्लासमेट रिया थी। पीड़िता ने जब रिया से इस संबंध में बात की, तो उसने कथित तौर पर उसे धमकाते हुए कहा कि वह उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती।

साइबर जांच की रिपोर्ट मिलने के बाद खजराना पुलिस ने वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर आरोपी छात्रा के खिलाफ ब्लैकमेलिंग, धमकी देने और आईटी एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।  
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