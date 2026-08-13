Weather Alert : अगले 7 दिन कैसा रहेगा मौसम, IMD ने जारी किया अलर्ट

Weather Alert : राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा, बंगाल, जम्मू कश्मीर समेत देश के कई राज्यों में भारी बारिश का दौर जारी है। नदी-नाले उफान पर है और सड़कों और घरों में पानी घुस गया। मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया है। जानिए कहां कैसा रहेगा मौसम?

तटीय पश्चिम बंगाल के ऊपर बने डिप्रेशन (अवदाब) के प्रभाव के कारण, 13 अगस्त को गांगेय पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड में तथा 13 और 14 अगस्त, 2026 को छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना है। सप्ताह के अधिकांश दिनों में पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा तथा उत्तर-पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है।

उपरोक्त प्रणालियों के प्रभाव से निम्नलिखित मौसम रहने की संभावना है:

1. उत्तर-पश्चिम भारत:

13 से 19 अगस्त के दौरान: हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, और उत्तराखंड में अधिकांश स्थानों से लेकर दूर-दूर तक वर्षा होने की संभावना है। पंजाब में 14-15 अगस्त; हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में 14-15 अगस्त तथा 17 अगस्त को; पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 15-16 अगस्त; पूर्वी उत्तर प्रदेश में 14-18 अगस्त; पूर्वी राजस्थान में 13 अगस्त को वर्षा की संभावना है। उत्तर-पश्चिम भारत के शेष हिस्सों में कुछ स्थानों पर हल्की से छिटपुट वर्षा हो सकती है।

गरज के साथ बिजली चमकने की संभावना : 13-19 अगस्त के दौरान उत्तराखंड में; 14-15 अगस्त को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में; 13-15 अगस्त के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में गरज के साथ बिजली चमकने की संभावना है।

भारी वर्षा: जम्मू-कश्मीर आदि (13-14 और 16-19 अगस्त); हिमाचल प्रदेश (13 अगस्त, 15-16 अगस्त और 19 अगस्त); उत्तराखंड (13 अगस्त, 15 अगस्त और 18-19 अगस्त); पंजाब (13-19 अगस्त); हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली (14-19 अगस्त); पश्चिमी उत्तर प्रदेश (14-18 अगस्त); पूर्वी उत्तर प्रदेश (13-18 अगस्त); पश्चिमी राजस्थान (13 अगस्त); पूर्वी राजस्थान (13-14 अगस्त)।

बहुत भारी वर्षा: हिमाचल प्रदेश (14 अगस्त और 17-18 अगस्त); उत्तराखंड (14 अगस्त और 16-17 अगस्त)।

2. मध्य भारत:

पश्चिमी मध्य प्रदेश में 13-14 अगस्त और 18-19 अगस्त तथा विदर्भ में 19 अगस्त को छिटपुट वर्षा। पश्चिमी मध्य प्रदेश में 15-17 अगस्त के दौरान; छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में 13-19 अगस्त के दौरान; विदर्भ में 13-18 अगस्त के दौरान व्यापक वर्षा।

आंधी और बिजली चमकना: विदर्भ (13-15 अगस्त); छत्तीसगढ़ (13-17 अगस्त)।

भारी से अत्यधिक भारी वर्षा: पश्चिमी मध्य प्रदेश (13-15 अगस्त), पूर्वी मध्य प्रदेश (13-14 और 18 अगस्त), विदर्भ (14-16 अगस्त), और छत्तीसगढ़ (13-14 तथा 16-17 अगस्त) में भारी वर्षा।

बहुत भारी वर्षा: पश्चिमी मध्य प्रदेश (16-17 अगस्त), पूर्वी मध्य प्रदेश (15-17 अगस्त), और छत्तीसगढ़ (15 अगस्त)।

अत्यधिक भारी वर्षा: 13 और 14 अगस्त को छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा के साथ अत्यधिक भारी वर्षा की संभावना है।

All India weather warning during next 7 days

Subject:(i)Under the influence of Depression over coastal West Bengal, isolated extremely heavy likely over Gangetic West Bengal, Odisha, & Jharkhand on 13th and over Chhattisgarh on 13th& 14th August, 2026.

(iii) Isolated heavy to… pic.twitter.com/gJ4Utx9paj — India Meteorological Department (@Indiametdept) August 13, 2026

3. पूर्वी भारत

व्यापक वर्षा: अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, गांगेय पश्चिम बंगाल, झारखंड, तथा उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 13-19 अगस्त के दौरान; बिहार में 17-18 अगस्त; ओडिशा में 13-15 अगस्त के दौरान व्यापक वर्षा।

छिटपुट वर्षा: बिहार में 13-16 अगस्त और 19 अगस्त को; ओडिशा में 16-19 अगस्त को।

तेज हवाएं और आंधी-तूफान: अंडमान और निकोबार में 14-19 अगस्त के दौरान (40-50 किमी/घंटा की गति से 60 किमी/घंटा तक के झोंके); गांगेय पश्चिम बंगाल में 14 अगस्त को। उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम (13-16 अगस्त); गांगेय पश्चिम बंगाल (15-16 अगस्त); झारखंड और ओडिशा (13-17 अगस्त) में 30-40 से 50 किमी/घंटा की गति से तेज हवाएं चल सकती हैं।

भारी से अत्यधिक भारी वर्षा: उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम (13-14 अगस्त); गांगेय पश्चिम बंगाल (13 और 15 अगस्त); झारखंड और ओडिशा (13 अगस्त तथा 15-17 अगस्त); बिहार (17-18 अगस्त) में भारी वर्षा।

बहुत भारी वर्षा: उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम (15-16 अगस्त); गांगेय पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा (14 अगस्त)।

तूफानी हवाएं (Thundersquall): 13 अगस्त को अंडमान-निकोबार और गांगेय पश्चिम बंगाल में (50-60 किमी/घंटा से 70 किमी/घंटा की रफ्तार)।

अत्यधिक भारी वर्षा: 13 अगस्त को गांगेय पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा में कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा।

झारखंड और ओडिशा में 13 अगस्त को मध्यम से गंभीर बिजली कड़कने की गतिविधियां।

4. उत्तर-पूर्व भारत:

व्यापक वर्षा: अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय, तथा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 13-19 अगस्त के दौरान।

आंधी-बिजली: अरुणाचल प्रदेश और असम-मेघालय (13-17 अगस्त); नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा (13-16 अगस्त)।

भारी से बहुत भारी वर्षा: अरुणाचल प्रदेश (13-14 और 18-19 अगस्त); असम और मेघालय (13-19 अगस्त); नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा (13-16 अगस्त और 19 अगस्त) में भारी वर्षा। इसके अलावा 15-17 अगस्त के दौरान अरुणाचल प्रदेश में बहुत भारी वर्षा की संभावना है।

5. पश्चिम भारत:

व्यापक वर्षा: कोंकण और गोवा (13-19 अगस्त); मध्य महाराष्ट्र (13-15 अगस्त); गुजरात क्षेत्र (13-14 अगस्त)।

छिटपुट वर्षा: मध्य महाराष्ट्र (16-19 अगस्त); मराठवाडा, सौराष्ट्र और कच्छ (13-19 अगस्त); गुजरात क्षेत्र (15-19 अगस्त)।

आंधी और बिजली चमकना: गुजरात क्षेत्र और सौराष्ट्र-कच्छ (13-14 अगस्त)।

भारी वर्षा: कोंकण और गोवा (13-15 अगस्त); मध्य महाराष्ट्र (13-16 अगस्त); गुजरात क्षेत्र (13 अगस्त)।

6. दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत:

वर्षा की स्थिति: तटीय आंध्र प्रदेश और यनम, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल, तथा तेलंगाना में 13-19 अगस्त के दौरान; केरल-माहे और लक्षद्वीप में 18-19 अगस्त को छिटपुट वर्षा। केरल-माहे और लक्षद्वीप (13-17 अगस्त); तटीय कर्नाटक (13-19 अगस्त) में व्यापक वर्षा।

तेज हवाएं और आंधी: तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल (13-15 अगस्त); उत्तरी और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक (13-14 अगस्त); तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और रायलसीमा (13-17 अगस्त) में 40-50 किमी/घंटा (झोंके 60 किमी/घंटा) की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। तटीय कर्नाटक, केरल-माहे (13-14 अगस्त), लक्षद्वीप (13-15 अगस्त) और तेलंगाना (13-16 अगस्त) में 30-40 किमी/घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं।

भारी वर्षा: 13-14 अगस्त के दौरान केरल-माहे और तमिलनाडु, पुदुचेरी व कराईकल में।

सतही हवाएं: तटीय कर्नाटक, केरल-माहे, आंतरिक कर्नाटक (13-14 अगस्त); लक्षद्वीप (13-15 अगस्त), तेलंगाना (13-16 अगस्त)।