कंगना रनौत का राहुल गांधी पर हमला- सवाल पूछते हैं, जवाब नहीं सुनते

कंगना ने कहा कि ये बहुत आपत्तिजनक है। यहां पर पूरा माहौल खराब कर रखा है। दिन प्रतिदिन यहां पर माहौल ज्यादा खराब होता जा रहा है और राहुल गांधी गृह मंत्री से सवाल पूछ रहे हैं लेकिन वो कह रहे है कि हम गृह मंत्री को बात नहीं करने देंगे।

भाजपा सांसद ने कहा कि ये किस तरह की बात करते हैं कहते हैं कि हमें जवाब नहीं चर्चा चाहिए, फिर कहते हैं हमें चर्चा नहीं जवाब चाहिए। ये सिर्फ बातों में उलझा रहे हैं इसका मतलब इनके पास कोई मुद्दा नहीं है।

हंगामेदार रहा पूरा मानसून सत्र

सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध की वजह से संसद का मानसून सत्र बेहद हंगामेदार रहा। इस सत्र में लोकसभा में 11 बिल बगैर चर्चा के पास हो गए जबकि केवल 1 पर चर्चा हुई। हंगामे की वजह से राज्यसभा की कार्यवाही बुरी तरह प्रभावित हुई।