परिसीमन बिल पर केंद्र सरकार को मिला DMK का साथ, 22 लोकसभा सांसदों के समर्थन का ऐलान

संसद में कितनी मजबूत है डीएमके?

संविधान संशोधन से जुड़े इस विधेयक को पारित कराने के लिए आवश्यक दो-तिहाई बहुमत जुटाने की दिशा में डीएमके का रुख महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पार्टी के पास लोकसभा में 22 सांसद और राज्यसभा में 8 सांसद हैं।

50 प्रतिशत बढ़ोतरी का प्रस्ताव

डीएमके का तर्क: "मांगों के अनुरूप बदलाव"

डीएमके सांसद दयानिधि मारन ने पार्टी के फैसले के पीछे के कारण स्पष्ट करते हुए कहा कि दक्षिणी राज्यों और तमिलनाडु ने परिवार नियोजन को प्रभावी ढंग से लागू किया था, इसलिए जनसंख्या के आधार पर किसी तरह के नुकसान या 'दंड' की आशंका के चलते पहले विरोध किया गया था। मारन के मुताबिक, हर राज्य में 50 प्रतिशत सीटें बढ़ाने के प्रस्ताव से मौजूदा संतुलन और यथास्थिति कायम रहती है, जिसे पार्टी अपनी मांगों के अनुरूप मान रही है।

इससे महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू होने का रास्ता भी खुलता है, जिसका डीएमके समर्थन करती है। उन्होंने याद दिलाया कि स्थानीय निकाय चुनावों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देने वाला तमिलनाडु पहला राज्य रहा है।

कांग्रेस पर तीखा पलटवार

दयानिधि मारन ने इस मुद्दे पर कांग्रेस को भी निशाने पर लिया और उस पर 'इस्तेमाल करो और फेंको' की नीति अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि डीएमके ने अपना रुख नहीं बदला है, बल्कि निष्पक्ष परिसीमन की अपनी पुरानी मांग पर कायम है। मारन ने 1971 के परिसीमन का हवाला देते हुए दावा किया कि उस दौर में तमिलनाडु की सीटें 41 से घटाकर 39 कर दी गई थीं, जबकि मौजूदा फॉर्मूले में सीटों में कटौती नहीं हो रही है और पूरे देश के अनुपात में समान रूप से वृद्धि हो रही है।