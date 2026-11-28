परिसीमन बिल पर केंद्र सरकार को मिला DMK का साथ, 22 लोकसभा सांसदों के समर्थन का ऐलान
Delimitation Bill : प्रस्तावित परिसीमन विधेयक को लेकर केंद्र सरकार को बड़ा राजनीतिक समर्थन मिला है। एमके स्टालिन के नेतृत्व वाली द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) ने शनिवार को हुई एक अहम बैठक के बाद संशोधित परिसीमन बिल का समर्थन करने का निर्णय लिया है। यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब सरकार ने 30 नवंबर को लोकसभा और 2 दिसंबर को राज्यसभा का विशेष सत्र बुलाया है, जिसमें यह विधेयक पेश किए जाने की संभावना है। ALSO READ: “राज्यसभा के लिए हमने अपनी सीट छोड़ी थी...”: परिसीमन बिल पर NCP-SP के रुख से महाराष्ट्र कांग्रेस नाराज
संसद में कितनी मजबूत है डीएमके?
संविधान संशोधन से जुड़े इस विधेयक को पारित कराने के लिए आवश्यक दो-तिहाई बहुमत जुटाने की दिशा में डीएमके का रुख महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पार्टी के पास लोकसभा में 22 सांसद और राज्यसभा में 8 सांसद हैं।
50 प्रतिशत बढ़ोतरी का प्रस्ताव
केंद्र के संशोधित फॉर्मूले के तहत हर राज्य में लोकसभा सीटों में एक समान 50 प्रतिशत बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा गया है, जिससे राज्यों के बीच प्रतिनिधित्व का मौजूदा अनुपात बना रहेगा। प्रस्ताव के अनुसार लोकसभा की अधिकतम सीट संख्या बढ़ाकर 850 करने और सीटों के मौजूदा वितरण को अगले 25 वर्षों तक सुरक्षित रखने की बात कही गई है। ALSO READ: लोकसभा में 50% बढ़ेंगी सीटें, 2029 से पहले महिला आरक्षण लागू करने की तैयारी, कैबिनेट ने परिसीमन बिल को दी मंजूरी
डीएमके का तर्क: "मांगों के अनुरूप बदलाव"
डीएमके सांसद दयानिधि मारन ने पार्टी के फैसले के पीछे के कारण स्पष्ट करते हुए कहा कि दक्षिणी राज्यों और तमिलनाडु ने परिवार नियोजन को प्रभावी ढंग से लागू किया था, इसलिए जनसंख्या के आधार पर किसी तरह के नुकसान या 'दंड' की आशंका के चलते पहले विरोध किया गया था। मारन के मुताबिक, हर राज्य में 50 प्रतिशत सीटें बढ़ाने के प्रस्ताव से मौजूदा संतुलन और यथास्थिति कायम रहती है, जिसे पार्टी अपनी मांगों के अनुरूप मान रही है।
इससे महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू होने का रास्ता भी खुलता है, जिसका डीएमके समर्थन करती है। उन्होंने याद दिलाया कि स्थानीय निकाय चुनावों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देने वाला तमिलनाडु पहला राज्य रहा है।
कांग्रेस पर तीखा पलटवार
दयानिधि मारन ने इस मुद्दे पर कांग्रेस को भी निशाने पर लिया और उस पर 'इस्तेमाल करो और फेंको' की नीति अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि डीएमके ने अपना रुख नहीं बदला है, बल्कि निष्पक्ष परिसीमन की अपनी पुरानी मांग पर कायम है। मारन ने 1971 के परिसीमन का हवाला देते हुए दावा किया कि उस दौर में तमिलनाडु की सीटें 41 से घटाकर 39 कर दी गई थीं, जबकि मौजूदा फॉर्मूले में सीटों में कटौती नहीं हो रही है और पूरे देश के अनुपात में समान रूप से वृद्धि हो रही है।