कल्पना सोरेन संग अर्जुन मुंडा के आवास पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन, सायरा मुंडा को दी श्रद्धांजलि

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शुक्रवार को पत्नी और गांडेय विधायक कल्पना सोरेन के साथ जमशेदपुर पहुंचे। उन्होंने घोड़ाबांधा स्थित पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के आवास पर उनकी दिवंगत मां सायरा मुंडा को श्रद्धांजलि दी और परिजनों को ढांढस बंधाया।

उन्होंने एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी की माताजी के निधन के पश्चात आज उनसे मुलाकात कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं। मां का जाना जीवन की ऐसी अपूरणीय क्षति है, जिसका दुःख शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। इस कठिन समय में अर्जुन मुंडा जी एवं उनके पूरे परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। ईश्वर दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें!

92 वर्षीय सायरा मुंडा का 23 नवंबर की तड़के एक बजे टाटा मोटर्स अस्पताल में उपचार के दौरान निधन हो गया था। स्वर्णरेखा बर्निंग घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया।