दिल्ली वालों को राहत! CJP प्रदर्शन के चलते बंद 45 मेट्रो स्टेशन खुले, कनॉट प्लेस भी रविवार को खुलेगा

Delhi Metro Reopens: मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली में लगाए गए कड़े प्रतिबंधों को अब हटा लिया गया है। सुरक्षा कारणों से लगभग 25 घंटे तक बंद रहने के बाद दिल्ली मेट्रो के सभी 45 स्टेशनों को यात्रियों के लिए पूरी तरह खोल दिया गया है। इसके साथ ही कनॉट प्लेस बाजार और अन्य वाणिज्यिक गतिविधियों को भी रविवार से सामान्य रूप से संचालित करने की अनुमति दे दी गई है।

Service Update Entry and exit gates of all Metro Stations of the Delhi Metro network are now open. The interchange facility at all the concerned Metro stations is also available. — Delhi Metro Rail Corporation (@OfficialDMRC) October 10, 2026 ALSO READ: CJP प्रदर्शन पर इंटरनेशनल हलचल! प्रदर्शनकारियों की हिरासत पर UN ने जताई चिंता राजधानी दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के बड़े आंदोलन के बाद अब जनजीवन तेजी से सामान्य हो रहा है। सुरक्षा कारणों से 25 घंटे से अधिक समय तक बंद रहने के बाद दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने अपने सभी प्रभावित 45 स्टेशनों को फिर से खोल दिया है। शनिवार देर रात जारी एक आधिकारिक सर्विस अपडेट में DMRC ने पुष्टि की कि सभी मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार खोल दिए गए हैं और इंटरचेंज सुविधाएं भी पूरी तरह बहाल कर दी गई हैं।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर सीजेपी का यह प्रदर्शन विशेष गहन समीक्षा (SIR) प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची में हुई कथित गड़बड़ियों के खिलाफ आयोजित किया गया था। पुलिस ने जंतर-मंतर की ओर जाने वाले रास्तों पर भारी बैरिकेडिंग और बल तैनात किया था।

कनॉट प्लेस और अन्य पाबंदियां हटीं प्रदर्शन को देखते हुए शनिवार को कनॉट प्लेस का मुख्य बाजार, शराब की दुकानें और कई मेट्रो स्टेशन पूरी तरह बंद रखे गए थे। हालांकि, शनिवार शाम को हालात नियंत्रण में आने और प्रदर्शनकारियों को हटाए जाने के बाद प्रशासन ने राहत देने का फैसला किया। रविवार से कनॉट प्लेस की सभी दुकानें और बाजार सामान्य दिनों की तरह खुलेंगे। हालांकि, सुरक्षा एजेंसियों ने व्यापारियों को सावधानी बरतने की सलाह दी है।