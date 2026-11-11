सीएम योगी आद‍ित्‍यनाथ का बयान, एक दिन प्रदूषण हुआ, तो खत्म भी हो जाएगा

यूपी के सीएम योगी आदि‍त्‍यनाथ का बयान वायरल हो रहा है। उन्‍होंने दीवाली पर आतिशबाजी को लेकर बयान दि‍या है। उन्होंने कहा कि भले ही दिवाली के बाद प्रदूषण बढ़ गया, लेकिन वह कम भी हो जाएगा। सीएम योगी ने कहा, 'आप लोगों ने दीपावली मनाई और बहुत से लोग कह रहे हैं कि इससे प्रदूषण हो गया। हमने कहा कि प्रदूषण हो गया तो समाप्त भी हो जाएगा। काहे चिंता कर रहे हो।'उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, "आप लोगों ने दीपावली मनाई और बहुत से लोग कह रहे हैं इससे प्रदूषण हो गया। हमने कहा प्रदूषण हो गया तो समाप्त भी हो जाएगा। काहे चिंता कर रहे हो। जिन लोगों ने अपने भ्रष्ट कारनामों से पूरे सिस्टम को प्रदूषित किया उनको कोई नहीं बोलता। अगर जनता एक दिन आतिशबाजी और पटाखा कर ले तो प्रदूषण हो गया। ये समाप्त हो जाएगा ये समस्या नहीं है। अच्छा किया लोगों ने धूम धड़ाके के साथ दीपावली मनाई। खूब आतिशबाजी की। हम लोगों ने कहा कोई प्रतिबंध नहीं लगाएंगे। मैं भी अयोध्या में आतिशबाजी में था...पर्व और त्योहार में जब कोई खुशी मनाता है तो लोगों को प्रदूषण याद आने लगता है...उन्होंने आगे कहा, 'जिन लोगों ने अपने भ्रष्ट कारनामों से पूरे सिस्टम को प्रदूषित किया, उनको कोई नहीं बोलता। अगर जनता एक दिन आतिशबाजी और पटाखा कर ले तो प्रदूषण हो गया। ये समाप्त हो जाएगा ये समस्या नहीं है। अच्छा किया लोगों ने धूम धड़ाके के साथ दीपावली मनाई। खूब आतिशबाजी की।'कहा, 'हम लोगों ने कहा कि पटाखे पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाएंगे। मैं भी अयोध्या में आतिशबाजी में था। पर्व और त्योहार में जब कोई खुशी मनाता है तो लोगों को प्रदूषण याद आने लगता है।'