रविवार, 26 अक्टूबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: नई दिल्ली , रविवार, 26 अक्टूबर 2025 (09:23 IST)

छठपूजा पर 12,000 स्पेशल ट्रेनों पर सियासी संग्राम, क्या बोले राहुल गांधी और लालू यादव?

train
Chhath Puja special trains : छठपूजा पर रेलवे द्वारा चलाई जा रही स्पेशल ट्रेनों पर बिहार की सियासत गरमा गई। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और वरिष्‍ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सवाल किया कि  12,000 स्पेशल ट्रेनें कहां हैं? बिहार जाने वाली ट्रेनों में लोग छतों तक लटके, ये NDA की धोखेबाजी का सबूत। राजद नेेेता लालू यादव ने भी बिहारवासियों के अमानवीय तरीके से ट्रेनों में सफर को शर्मनाक बताया।
 
राहुल ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, त्योहारों का महीना है - दिवाली, भाईदूज, छठ। बिहार में इन त्योहारों का मतलब सिर्फ आस्था नहीं, घर लौटने की लालसा है - मिट्टी की खुशबू, परिवार का स्नेह, गांव का अपनापन। लेकिन यह लालसा अब एक संघर्ष बन चुकी है। बिहार जाने वाली ट्रेनें ठसाठस भरी हैं, टिकट मिलना असंभव है, और सफर अमानवीय हो गया है। कई ट्रेनों में क्षमता से 200% तक यात्री सवार हैं। लोग दरवाज़ों और छतों तक लटके हैं।
 
उन्होंने कहा कि फेल डबल इंजन सरकार के दावे खोखले हैं। राहुल ने सवाल किया कहां हैं 12,000 स्पेशल ट्रेनें? क्यों हालात हर साल और बदतर ही होते जाते हैं? क्यों बिहार के लोग हर साल ऐसे अपमानजनक हालात में घर लौटने को मजबूर हैं? अगर राज्य में रोजगार और सम्मानजनक जीवन मिलता, तो उन्हें हजारों किलोमीटर दूर भटकना नहीं पड़ता। ये सिर्फ मजबूर यात्री नहीं, NDA की धोखेबाज़ नीतियों और नियत का जीता-जागता सबूत हैं। यात्रा सुरक्षित और सम्मानजनक हो यह अधिकार है, कोई एहसान नहीं।
राजद नेता लालू यादव ने भी एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, झूठ के बेताज बादशाह और जुमलों के सरदार ने शेखी बघारते हुए कहा था कि देश की कुल ????????,???????????? ट्रेनों में से ????????,???????????? रेलगाड़ियां छठ पर्व के अवसर पर बिहार के लिए चलाई जायेंगी। यह भी सफेद झूठ निकला। ???????? सालों की एनडीए सरकार में पलायन का दंश झेल रहे बिहारियों के लिए लोक आस्था के महापर्व छठ पर भी ये लोग रेलगाड़ियां ढंग से नहीं चलवा सकते। मेरे बिहारवासियों को अमानवीय तरीके से ट्रेनों में सफर करना पड़ रहा है। कितना शर्मनाक है?
 
उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार की गलत नीतियों के कारण प्रतिवर्ष बिहार के ???? करोड़ से अधिक लोग काम के लिए अन्य राज्यों में पलायन करते है। ???????????? सरकार के बाद से ???????????? सरकार ने बिहार में कोई बड़ा उद्योग नहीं लगाया। ये लोग बिहार विरोधी है।
हालांकि रेलवे मंत्रालय ने इसके जवाब में कहा कि यात्रियों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। रेलवे ने बताया कि इस दिवाली-छठ पर सवा करोड़ से ज्यादा लोग यात्रा कर चुके हैं।
edited by : Nrapendra Gupta 
