बांग्लादेश में फिर हुईं झड़पें, 32 लोंगों की मौत, केंद्र ने भारतीयों को किया अलर्ट, हेल्पलाइन नंबर जारी

Army deployed after water was released from the dam in Pune : खडकवासला बांध से रविवार को अतिरिक्त पानी छोड़े जाने के बाद महाराष्ट्र के पुणे में जलमग्न आवासीय क्षेत्र में सेना के जवानों को तैनात किया गया। पिछले एक पखवाड़े में भारी बारिश के बाद रविवार को पुणे जिले के खडकवासला बांध से 35,000 क्यूसेक (घन फुट प्रति सेकंड) पानी छोड़ा गया।