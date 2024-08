पुणे में बाढ़ का कहर, बांध से छोड़ा पानी, सेना के जवानों को किया तैनात

पुणे में बाढ़ का कहर, बांध से छोड़ा पानी, सेना के जवानों को किया तैनात

Army deployed after water was released from the dam in Pune : खडकवासला बांध से रविवार को अतिरिक्त पानी छोड़े जाने के बाद महाराष्ट्र के पुणे में जलमग्न आवासीय क्षेत्र में सेना के जवानों को तैनात किया गया। पिछले एक पखवाड़े में भारी बारिश के बाद रविवार को पुणे जिले के खडकवासला बांध से 35,000 क्यूसेक (घन फुट प्रति सेकंड) पानी छोड़ा गया।

अधिकारियों ने यह जानकारी दी। एक अधिकारी ने बताया कि राहत कार्य के दौरान अग्निशमन विभाग के कर्मियों ने एकता नगर इलाके में स्थित सोसाइटी से कुछ सदस्यों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पिछले एक पखवाड़े में भारी बारिश के बाद रविवार को पुणे जिले के खडकवासला बांध से 35,000 क्यूसेक (घन फुट प्रति सेकंड) पानी छोड़ा गया।

रक्षा विभाग की ओर कहा गया है, खडकवासला बांध से अतिरिक्त पानी छोड़े जाने के कारण पुणे के जिलाधिकारी द्वारा एहतियात के तौर पर एकता नगर और इसके आसपास के क्षेत्रों मे भारतीय सेना की एक टुकड़ी तैनात करने का अनुरोध किया गया था।

इसके बाद सेना के जवानों को गंतव्य के लिए रवाना कर दिया गया था। सेना के जवानों को सिंहगढ़ रोड (एकता नगर क्षेत्र) स्थित द्वारका सोसाइटी में तैनात किया गया। पिछले दो दिन में पुणे जिले के घाट क्षेत्र में भारी बारिश हुई है।(भाषा)

Edited By : Chetan Gour