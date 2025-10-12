चिदंबरम पर क्या एक्शन लेगी कांग्रेस, ऑपरेशन ब्लूस्टार पर दिए बयान से हाईकमान नाराज

कांग्रेस नेतृत्व 'ऑपरेशन ब्लूस्टार' के बारे में पूर्व गृह मंत्री पी. चिदंबरम द्वारा दिए गए बयान से 'बेहद नाराज' है और उसका मानना ​​है कि वरिष्ठ नेताओं को पार्टी के लिए शर्मिंदगी पैदा कर सकने वाले सार्वजनिक बयान देने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए। चिदंबरम ने शनिवार को हिमाचल प्रदेश के कसौली में एक साहित्यिक कार्यक्रम में कहा कि ऑपरेशन ब्लूस्टार "गलती" थी और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने "इस गलती की कीमत अपनी जान देकर चुकाई।

मीडिया खबरों के मुताबिक चिदंबरम के बयान से 'पार्टी का शीर्ष नेतृत्व बहुत नाराज है। पार्टी के सभी कार्यकर्ता इस बात से परेशान हैं कि ऐसा बार-बार क्यों हो रहा है। चिदंबरम ने हाल ही में कुछ ऐसे बयान दिए हैं जिनसे पार्टी को शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। कसौली में खुशवंत सिंह साहित्य महोत्सव में चिदंबरम ने कहा कि सभी आतंकवादियों को पकड़ने का कोई और तरीका हो सकता था, लेकिन ऑपरेशन ब्लू स्टार एक गलती थी।

चिदंबरम के बयान पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा कि वे बीजेपी और प्रधानमंत्री की भाषा बोल रहे हैं। अल्वी ने कहा कि ऑपरेशन ब्लू स्टार गलत था या सही, ये अलग बात है, लेकिन 50 साल बाद इंदिरा गांधी पर हमला करने और यह दावा करने की क्या जरूरत है? राशिद अल्वी ने कहा कि चिदंबरम वही कर रहे हैं जो भाजपा और प्रधानमंत्री कर रहे हैं।





क्या था ऑपरेशन ब्लू स्टार

ऑपरेशन ब्लू स्टार जून 1984 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर परिसर में चलाया गया एक सैन्य अभियान था। इसका उद्देश्य खालिस्तानी नेता जरनैल सिंह भिंडरांवाले और उनके समर्थकों को हटाना था, जो स्वर्ण मंदिर में हथियारबंद होकर छिपे थे और खालिस्तान आंदोलन को बढ़ावा दे रहे थे। 1 से 10 जून 1984 के बीच यह सैन्य अभियान चलाया गया था। उसी साल 31 अक्टूबर को तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी। उनकी हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उनके ही सिख अंगरक्षकों ने की थी। एजेंसियां Edited by : Sudhir Sharma