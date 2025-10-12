रविवार, 12 अक्टूबर 2025
  4. Australia won the toss & elects to field first
Written By WD Sports Desk
Last Updated : रविवार, 12 अक्टूबर 2025 (15:05 IST)

ICC Women WC में ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी

India
INDvsAUS आईसीसी महिला एकदिवसीय विश्वकप के मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की कीपर कप्तान एलिसा हीली ने भारत की कप्तान हरमनप्रीत कौर के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। 

एलिसा हीली ने कहा कि कल रात तिरुवनंतपुरम के एसीए . वीडीसीए स्टेडियम में बारिश हुई थी जिसके कारण गेंदबाजों को संभावित शुरुआती फायदा मिल जाए। वहीं शाम के वक्त संभावित ओस आने से बल्लेबाजी आसान हो सकती है।
ऑस्ट्रेलिया टीम ने एक बदलाव करते हुए बाएं हाथ की स्पिनर सोफी मोलिन्यु को जॉर्जिया वेयरहैम की जगह शामिल किया है। भारत की टीम में कोई बदलाव नहीं है। 

भारत की महिलाओं की Playing XI: प्रतीक रावल, स्मृति मंधाना, हरलीन देयोल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिग्स, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, अमनजोत कौर, स्नेह राणा, क्रांति गौड़, श्री चरणी।

ऑस्ट्रेलिया की महिलाओं की Playing XI: एलिसा हीली (कप्तान), एश्ले गार्डनर, किम गार्थ, एलेना किंग, फीबी लिचफील्ड, ताहलिया मैकग्रा, सोफी मोलिन्यु, बेथ मूनी, एलिसे पेरी, मेगान शूट, अनाबेल सदरलैंड।
