भागवत के वक्तव्य पर विवाद जो कहा नहीं

what to do in school on 26th January 2025 : यदि आप इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर कुछ प्रस्तुति देने जा रहे हैं तो इसके पूर्व अपनी प्रस्तुति को कई बार अभ्यास करें ताकि आप आत्मविश्वास के साथ बोल सकें। साथ ही वहां उपस्थित होने वाले अतिथि गण तथा अपने दर्शकों के बारे में जानें ताकि आप अपनी प्रस्तुति को उनके अनुसार तैयार कर सकें। साथ ही याद रखें कि आपकी प्रस्तुति से देशभक्ति की भावना जागृत होनी चाहिए।