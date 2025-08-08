शुक्रवार, 8 अगस्त 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. pm modi female spg commando
Written By WD Feature Desk
Last Modified: शुक्रवार, 8 अगस्त 2025 (13:22 IST)

पहली बार PM की सुरक्षा में तैनात हुईं महिला SPG अफसर, जानिए कौन हैं अदासो कपेसा और कितना है उनका वेतन

pm modi female spg commando
pm modi female spg commando: हाल ही में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा के दौरान एक तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई, जिसमें उनके सुरक्षा घेरे में एक महिला अधिकारी नजर आ रही थीं। यह महिला कोई साधारण अधिकारी नहीं, बल्कि देश की पहली महिला एसपीजी (Special Protection Group) कमांडो अदासो कपेसा हैं। उनकी यह उपलब्धि न सिर्फ उनके लिए, बल्कि पूरे देश की महिलाओं के लिए एक प्रेरणा है। आइए जानते हैं कि कौन हैं अदासो कपेसा, और क्या होता है एक SPG कमांडो का काम।

कौन हैं भारत की पहली महिला SPG कमांडो अदासो कपेसा?
अदासो कपेसा का संबंध भारत के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर के सेनापति जिले से है। वह माओ नागा जनजाति से आती हैं। उनकी शुरुआती शिक्षा भी उनके गृह नगर में ही हुई। पढ़ाई के बाद, उन्होंने देश की सेवा करने का फैसला किया और सशस्त्र सीमा बल (SSB) में शामिल हुईं। SSB में वह इंस्पेक्टर (जनरल ड्यूटी) के पद पर तैनात थीं। अपनी कड़ी मेहनत और लगन के दम पर, वह SSB से डेपुटेशन पर देश की सबसे विशिष्ट सुरक्षा एजेंसी, एसपीजी में शामिल हुईं।
अदासो कपेसा का एसपीजी में शामिल होना एक ऐतिहासिक कदम है, क्योंकि पारंपरिक रूप से इस बल में महिला अधिकारियों की तैनाती नहीं की जाती थी। उन्होंने अपनी कड़ी ट्रेनिंग और क्षमताओं से इस धारणा को तोड़ा और प्रधानमंत्री की सुरक्षा टीम का हिस्सा बनकर इतिहास रचा।

क्या होता है SPG कमांडो का काम?
एसपीजी का गठन 1985 में भारत के प्रधानमंत्री और उनके परिवार की सुरक्षा के लिए किया गया था। एसपीजी कमांडो का काम सिर्फ प्रधानमंत्री के साथ चलना नहीं, बल्कि 360-डिग्री सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उनके मुख्य कार्यों में शामिल हैं:
करीबी सुरक्षा घेरा: एसपीजी कमांडो प्रधानमंत्री के चारों ओर एक मजबूत और अभेद्य सुरक्षा घेरा बनाते हैं। वे किसी भी संभावित खतरे को पहचानकर उसे तुरंत खत्म करने के लिए प्रशिक्षित होते हैं।
इंटेलिजेंस और रूट प्लानिंग: किसी भी दौरे से पहले, एसपीजी की टीमें इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ मिलकर रूट की जांच करती हैं, सुरक्षा व्यवस्था का आकलन करती हैं और हर संभावित जोखिम को दूर करती हैं।
प्रशिक्षण और आधुनिक तकनीक: एसपीजी कमांडो को सबसे आधुनिक हथियारों, संचार उपकरणों और सुरक्षा तकनीकों का उपयोग करने के लिए सख्त प्रशिक्षण दिया जाता है। वे किसी भी आपात स्थिति में तुरंत और प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार रहते हैं।

कितना मिलता है SPG कमांडो का वेतन?
एसपीजी कमांडो का वेतन और भत्ते उनके पद, रैंक और अनुभव पर निर्भर करते हैं, लेकिन यह देश की सबसे अच्छी वेतन संरचनाओं में से एक है। रिपोर्ट्स के अनुसार, एक एसपीजी कमांडो का मासिक वेतन ₹84,000 से लेकर ₹2.4 लाख तक हो सकता है। इसके अलावा, उन्हें कई विशेष भत्ते (अलाउंस) और सुविधाएं भी मिलती हैं, जिनमें शामिल हैं:
विशेष सुरक्षा भत्ता: उन्हें बेसिक वेतन का 55% तक विशेष सुरक्षा भत्ता मिलता है।
जोखिम भत्ता: उनके काम की जोखिम भरी प्रकृति को देखते हुए उन्हें अलग से जोखिम भत्ता दिया जाता है।
ड्रेस भत्ता: ऑपरेशनल ड्यूटी पर तैनात कमांडो को सालाना ₹27,800 तक का ड्रेस भत्ता मिलता है।
अन्य सुविधाएं: उन्हें आवासीय सुविधा, चिकित्सा सुविधाएं और यात्रा के दौरान विशेष भत्ते भी दिए जाते हैं।
अदासो कपेसा का एसपीजी में आना न सिर्फ महिला सशक्तिकरण का एक बड़ा उदाहरण है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि भारत की सुरक्षा एजेंसियां आधुनिक और प्रगतिशील सोच को अपना रही हैं।
 
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

क्या अमेरिका की दादागिरी को खत्म करने के लिए एक साथ होंगे भारत, रूस और चीन, पुतिन भारत आएंगे, मोदी चीन जाएंगे

क्या अमेरिका की दादागिरी को खत्म करने के लिए एक साथ होंगे भारत, रूस और चीन, पुतिन भारत आएंगे, मोदी चीन जाएंगेअमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की है। ट्रंप ने कहा कि भारत रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है, जिससे यूक्रेन युद्ध के लिए रूस को फंड मिल रहा है। भारत ने ट्रंप के फैसले आपत्ति जताई और कहा कि देश के हित में किसी दबाव के आगे भारत झुकेगा नहीं। अब इस पर चीन का बयान भी सामने आया है।

भारत को मिला चीन का साथ, टैरिफ बढ़ाने पर भड़का, अमेरिकी राष्ट्रपति को बताया बदमाश

भारत को मिला चीन का साथ, टैरिफ बढ़ाने पर भड़का, अमेरिकी राष्ट्रपति को बताया बदमाशअमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी तेल की खरीद के लिए भारत पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति के इस फैसले की भारत ही नहीं बल्कि उसके पड़ोसी देश भी आलोचना कर रहे हैं। टैरिफ बढ़ाने पर भारत को चीन का साथ भी मिला है। चीन ने इस कदम को व्यापारिक उपायों का दुरुपयोग करार देते हुए अमेरिका की कड़ी आलोचना की है।

कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे पर दूसरी बार हमला, चलाईं 25 गोलियां, क्या लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर हैं कॉमेडियन

कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे पर दूसरी बार हमला, चलाईं 25 गोलियां, क्या लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर हैं कॉमेडियनकनाडा में कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे पर गुरुवार को एक बार फिर फायरिंग हुर्अ। यह उनके कैफे पर हमले की दूसरी घटना है। सोशल मीडिया पर सामने आए हमले के कथित वीडियो में कम से कम 25 गोलियों की आवाज सुनाई दी। अब तक कपिल शर्मा ने इस घटना पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। लेकिन उनके स्टाफ और परिवार की सुरक्षा को लेकर मुंबई पुलिस सतर्क हो गई है।

पतियों की हत्‍याओं में क्रिएटिव हुईं पत्‍नियां, यूट्यूब और फिल्‍मों से सीख रहीं खौफनाक मर्डर के अनोखे तरीके

पतियों की हत्‍याओं में क्रिएटिव हुईं पत्‍नियां, यूट्यूब और फिल्‍मों से सीख रहीं खौफनाक मर्डर के अनोखे तरीकेनींद की गोलियां और कीटनाशक का इस्‍तेमाल, पुलिस से बचने के लिए हत्‍याओं के नए नए गुर सीख रहीं कातिल पत्‍नियां

राजस्‍थान के झुंझुनू में सनकी ने कुत्‍तों पर बरसाई गोलियां, 25 कुत्‍तों की गोली मारकर हत्‍या

राजस्‍थान के झुंझुनू में सनकी ने कुत्‍तों पर बरसाई गोलियां, 25 कुत्‍तों की गोली मारकर हत्‍याराजस्थान के झुंझुनू जिले से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जिसने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया है। यहां नवलगढ़ क्षेत्र के कुमावास गांव में एक सनकी युवक ने बंदूक लेकर 25 से ज्‍यादा बेजबान कुत्तों की गोली मारकर हत्या कर दी।

और भी वीडियो देखें

EC अधिकारियों का राहुल गांधी से सवाल, मसौदा सूची में आपत्ति जताने में क्यों देर की?

EC अधिकारियों का राहुल गांधी से सवाल, मसौदा सूची में आपत्ति जताने में क्यों देर की?EC questions Rahul Gandhi : बिहार की मतदाता सूची के मसौदे से नाम जोड़ने या हटाने के लिए किसी भी राजनीतिक दल द्वारा निर्वाचन आयोग से संपर्क नहीं किए जाने पर चुनाव आयोग के सूत्रों ने शुक्रवार को सवाल उठाया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अब तक कोई आपत्ति क्यों नहीं जतायी है।

बिहार राज्य किन्नर कल्याण बोर्ड की होगी स्थापना, ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों की होगी रक्षा

बिहार राज्य किन्नर कल्याण बोर्ड की होगी स्थापना, ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों की होगी रक्षाtransgender community: बिहार सरकार (Bihar government) ने ट्रांसजेंडर समुदाय (transgender community) के अधिकारों की रक्षा और उनका सामाजिक विकास एवं सशक्तीकरण के लिए एक कल्याण बोर्ड का गठन किया है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि समाज कल्याण विभाग ने 'बिहार राज्य किन्नर कल्याण बोर्ड' (Bihar State Kinnar Welfare Board) के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। अधिकारी ने बताया कि बिहार के समाज कल्याण मंत्री मदन साहनी को 28 सदस्यीय इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है।

धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, 80 लोगों को लेकर मातली पहुंचा हेलीकॉप्टर, अब तक 452 को निकाला

धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, 80 लोगों को लेकर मातली पहुंचा हेलीकॉप्टर, अब तक 452 को निकालाDharali Rescue Operation : उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले के आपदाग्रस्त धराली गांव के आसपास के क्षेत्रों में फंसे श्रद्धालुओं को निकालने का काम शुक्रवार को भी जारी रहा। आज सुबह से अब तक 80 श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए हर्षिल से आईटीबीपी के मातली हेलीपैड पहुंचाया गया। अब तक कुल 452 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है।

LIVE: धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, अब तक 452 लोगों को बचाया गया

LIVE: धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, अब तक 452 लोगों को बचाया गयाLatest News Today Live Updates in Hindi : उत्तरकाशी के धराली में चौथे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और सेना ने बचाई 452 लोगों की जान। पल पल की जानकारी...

मुरादाबाद में उफान पर रामगंगा, खेत, सड़कें और पुल जलमग्न, 50 गांवों से टूटा संपर्क

मुरादाबाद में उफान पर रामगंगा, खेत, सड़कें और पुल जलमग्न, 50 गांवों से टूटा संपर्कRamganga in spate in Moradabad: मुरादाबाद जिले में हो रही भारी बारिश और पहाड़ी इलाकों में लगातार जलभराव के चलते रामगंगा (Ramganga), ढेला और खो नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। रामगंगा नदी के उफान पर आने से गांव, खेत, सड़कें और पुल जलमग्न हो गए हैं। हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि न केवल ग्रामीण इलाकों का संपर्क टूट गया है बल्कि शहर तक बाढ़ का पानी दस्तक दे चुका है। प्रशासनिक तंत्र की सुस्त कोशिश और असहाय ग्रामीणों की पीड़ा देखकर यह कहा जा सकता है कि यह स्थिति हर साल सामने आती है, पर उससे कुछ सीखा नहीं जाता है।

Vivo Y400 5G : 32MP सेल्फी कैमरा और 6,000mAh बैटरी वाला सस्ता 5G स्मार्टफोन

Vivo Y400 5G : 32MP सेल्फी कैमरा और 6,000mAh बैटरी वाला सस्ता 5G स्मार्टफोनvivo Y400 plus 5G Price in india : Vivo Y400 5G आज लॉन्च हो गया। स्मार्टफोन में कई धमाकेदार फीचर्स दिए गए हैं। Vivo Y400 5G में 6,000 mAh की धांसू बैटरी 90W charger inside the box के साथ है। साथ ही स्मार्टफोन में IP68 और IP69 रेटेड water resistance भी है। यह डिवाइस दो अलग-अलग कलर ऑप्शन में आएगा, जिसमें ग्लैम व्हाइट और ऑलिव ग्रीन ऑप्शन शामिल होंगे।

itel city 100 : 8000 से कम कीमत का धांसू स्मार्टफोन, 5200mAh की धमाकेदार बैटरी, फ्री मिलेगा स्पीकर

itel city 100 : 8000 से कम कीमत का धांसू स्मार्टफोन, 5200mAh की धमाकेदार बैटरी, फ्री मिलेगा स्पीकरitel city 100 price in india : itel ने हाल ही धमाकेदार स्मार्टफोन itel City 100 लॉन्च किया है। स्मार्टफोन की कीमत की बात की जाए तो इसकी कीमत 7599 रुपए है। साथ ही कंपनी इस स्मार्टफोन के साथ कई ऑफर्स भी दे रही है। इसके साथ आपको एक खास मैग्नेटिक RGB वायरलेस स्पीकर भी मिलता है, जिसकी कीमत 2,999 रुपए है, लेकिन ये फोन के साथ ये फ्री मिलेगा।

Motorola का सस्ता स्मार्टफोन Moto G86 Power, जानिए कितना दमदार

Motorola का सस्ता स्मार्टफोन Moto G86 Power, जानिए कितना दमदारमोटोरोला ने बजट सेगमेंट में नया स्मार्टफोन 'मोटो G86 पावर' (Moto G86 Power) भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है। स्मार्टफोन मोटो AI से लैस है। कंपनी ने इसे पावर टू डू ऑल यानी सबकुछ करने में सक्षम टैगलाइन दे रही है। स्मार्टफोन में 6720mAh की बैटरी दी गई है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

रक्षा बंधन

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2025, Webdunia.com