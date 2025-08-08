पहली बार PM की सुरक्षा में तैनात हुईं महिला SPG अफसर, जानिए कौन हैं अदासो कपेसा और कितना है उनका वेतन

pm modi female spg commando: हाल ही में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा के दौरान एक तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई, जिसमें उनके सुरक्षा घेरे में एक महिला अधिकारी नजर आ रही थीं। यह महिला कोई साधारण अधिकारी नहीं, बल्कि देश की पहली महिला एसपीजी (Special Protection Group) कमांडो अदासो कपेसा हैं। उनकी यह उपलब्धि न सिर्फ उनके लिए, बल्कि पूरे देश की महिलाओं के लिए एक प्रेरणा है। आइए जानते हैं कि कौन हैं अदासो कपेसा, और क्या होता है एक SPG कमांडो का काम।





कौन हैं भारत की पहली महिला SPG कमांडो अदासो कपेसा?

अदासो कपेसा का संबंध भारत के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर के सेनापति जिले से है। वह माओ नागा जनजाति से आती हैं। उनकी शुरुआती शिक्षा भी उनके गृह नगर में ही हुई। पढ़ाई के बाद, उन्होंने देश की सेवा करने का फैसला किया और सशस्त्र सीमा बल (SSB) में शामिल हुईं। SSB में वह इंस्पेक्टर (जनरल ड्यूटी) के पद पर तैनात थीं। अपनी कड़ी मेहनत और लगन के दम पर, वह SSB से डेपुटेशन पर देश की सबसे विशिष्ट सुरक्षा एजेंसी, एसपीजी में शामिल हुईं।

अदासो कपेसा का एसपीजी में शामिल होना एक ऐतिहासिक कदम है, क्योंकि पारंपरिक रूप से इस बल में महिला अधिकारियों की तैनाती नहीं की जाती थी। उन्होंने अपनी कड़ी ट्रेनिंग और क्षमताओं से इस धारणा को तोड़ा और प्रधानमंत्री की सुरक्षा टीम का हिस्सा बनकर इतिहास रचा।





क्या होता है SPG कमांडो का काम?

एसपीजी का गठन 1985 में भारत के प्रधानमंत्री और उनके परिवार की सुरक्षा के लिए किया गया था। एसपीजी कमांडो का काम सिर्फ प्रधानमंत्री के साथ चलना नहीं, बल्कि 360-डिग्री सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उनके मुख्य कार्यों में शामिल हैं:

• करीबी सुरक्षा घेरा: एसपीजी कमांडो प्रधानमंत्री के चारों ओर एक मजबूत और अभेद्य सुरक्षा घेरा बनाते हैं। वे किसी भी संभावित खतरे को पहचानकर उसे तुरंत खत्म करने के लिए प्रशिक्षित होते हैं।

• इंटेलिजेंस और रूट प्लानिंग: किसी भी दौरे से पहले, एसपीजी की टीमें इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ मिलकर रूट की जांच करती हैं, सुरक्षा व्यवस्था का आकलन करती हैं और हर संभावित जोखिम को दूर करती हैं।

• प्रशिक्षण और आधुनिक तकनीक: एसपीजी कमांडो को सबसे आधुनिक हथियारों, संचार उपकरणों और सुरक्षा तकनीकों का उपयोग करने के लिए सख्त प्रशिक्षण दिया जाता है। वे किसी भी आपात स्थिति में तुरंत और प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार रहते हैं।





कितना मिलता है SPG कमांडो का वेतन?

एसपीजी कमांडो का वेतन और भत्ते उनके पद, रैंक और अनुभव पर निर्भर करते हैं, लेकिन यह देश की सबसे अच्छी वेतन संरचनाओं में से एक है। रिपोर्ट्स के अनुसार, एक एसपीजी कमांडो का मासिक वेतन ₹84,000 से लेकर ₹2.4 लाख तक हो सकता है। इसके अलावा, उन्हें कई विशेष भत्ते (अलाउंस) और सुविधाएं भी मिलती हैं, जिनमें शामिल हैं:

• विशेष सुरक्षा भत्ता: उन्हें बेसिक वेतन का 55% तक विशेष सुरक्षा भत्ता मिलता है।

• जोखिम भत्ता: उनके काम की जोखिम भरी प्रकृति को देखते हुए उन्हें अलग से जोखिम भत्ता दिया जाता है।

• ड्रेस भत्ता: ऑपरेशनल ड्यूटी पर तैनात कमांडो को सालाना ₹27,800 तक का ड्रेस भत्ता मिलता है।

• अन्य सुविधाएं: उन्हें आवासीय सुविधा, चिकित्सा सुविधाएं और यात्रा के दौरान विशेष भत्ते भी दिए जाते हैं।

अदासो कपेसा का एसपीजी में आना न सिर्फ महिला सशक्तिकरण का एक बड़ा उदाहरण है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि भारत की सुरक्षा एजेंसियां आधुनिक और प्रगतिशील सोच को अपना रही हैं।