LIVE: धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, अब तक 452 लोगों को बचाया गया

धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, अब तक 452 लोगों को बचाया गया
Latest News Today Live Updates in Hindi : उत्तरकाशी के धराली में चौथे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और सेना ने बचाई 452 लोगों की जान। आज सुबह 80 लोगों को धराली से मातली पहुंचाया गया। पल पल की जानकारी...
01:13 PM, 8th Aug
राहुल गांधी ने बेंगलुरु में रैली में आरोप लगाया कि वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा नेताओं ने संविधान पर हमला किया। निर्वाचन आयोग और भाजपा ने मिलकर लोकसभा चुनाव छीनने के लिए सांठगांठ कीं। लोकसभा चुनाव में हमारा गठबंधन महाराष्ट्र में जीता, आश्चर्य है कि चार महीने बाद भाजपा ने विधानसभा चुनाव जीत लिया।
12:49 PM, 8th Aug
-राहुल गांधी ने दावा किया कि बिहार और राजस्थान में चुनाव आयोग की वेबसाइट बंद की गई।
-केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव बोले, राहुल गांधी का दावा पूरी तरह गलत। वह तैयारी के साथ झूठ बोल रहे हैं। वह चुनाव आयोग को धमका रहे हैं। उनकी भाषा में अहंकार।
-बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की मांग कर रहे विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण शुक्रवार को राज्यसभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दोपहर बारह बज कर तीन मिनट पर पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई।
-एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही 3 बजे तक स्थगित।
12:31 PM, 8th Aug
उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले के आपदाग्रस्त धराली गांव के आसपास के क्षेत्रों में फंसे श्रद्धालुओं को निकालने का काम शुक्रवार को भी जारी रहा। आज सुबह से अब तक 80 श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए हर्षिल से आईटीबीपी के मातली हेलीपैड पहुंचाया गया। अब तक कुल 452 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है।
11:24 AM, 8th Aug
-विपक्ष के हंगामे की वजह से लोकसभा और ज्यसभा की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित।
-दोपहर 1 बजे पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी।
-मुरादाबाद में उफान पर रामगंगा, खेत, सड़कें और पुल जलमग्न, 50 गांवों से टूटा संपर्क