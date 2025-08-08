EC अधिकारियों का राहुल गांधी से सवाल, मसौदा सूची में आपत्ति जताने में क्यों देर की?

राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए निर्वाचन आयोग के एक अधिकारी ने कहा कि ऐसा लगता है कि हमेशा की तरह, राहुल गांधी बिहार के एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) पर आपत्तियां अभी देने के बजाय चुनाव के बाद ही देंगे।





इस बीच चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के इस दावे को गलत बताया कि बिहार और राजस्थान में आयोग की वेबसाइट बंद है।

आयोग ने लोकसभा में विपक्ष के नेता पर यह कटाक्ष उनके कर्नाटक, महाराष्ट्र और हरियाणा में वोट चोरी का आरोप लगाने के एक दिन बाद किया है। (भाषा)

edited by : Nrapendra Gupta