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Written By नृपेंद्र गुप्ता
Last Modified: मुंबई , Monday, 6 July 2026 (08:29 IST)

मुंबई में बारिश का तांडव: मानखुर्द में इमारत गिरने से 6 की मौत, स्कूल बंद

mumbai rain
Written By: नृपेंद्र गुप्ता
Publish: Mon, 6 Jul 2026 (08:29 IST) Updated: Mon, 6 Jul 2026 (08:38 IST)
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देश की आर्थिक राजधानी मुंबई एक बार फिर तेज बारिश में डूब गई। सड़कों पर पानी भरने से मुंबई की रफ्तार कम हुई। मुंबई और पुणे के बीच संपर्क कटा। मानखुर्द में इमारत का हिस्सा गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई। मौसम विभाग ने आज भी यहां भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मुंबई और नवी मुंबई के सभी स्कूल आज बंद रहेंगे। ALSO READ: Mumbai Rain : मुंबई में मानसून का कहर, 3 दिन में जुलाई की आधी से ज्यादा बारिश, कई इलाकों में भारी जलभराव
 

मानखुर्द में दर्दनाक हादसा

मुंबई के मानखुर्द में रविवार रात करीब साढ़े 8 बजे एक चार मंजिला इमारत का हिस्सा गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मुंबई पुलिस, फायर ब्रिगेड, बीएमसी वार्ड स्टाफ और एंबुलेस मौके पर पहुंची और राहत व बचाव कार्य शुरू किया।

सड़कों पर भरा पानी

मुंबई में रविवार को लगातार हुई भारी बारिश के कारण कई इलाकों में अब तक 250 से 300 मिलीमीटर तक बारिश दर्ज की जा चुकी है। भारी बारिश के कारण महानगर के कई इलाकों में भारी जलभराव हुआ। कई स्थानों पर पेड़ गिरने की घटनाएं भी हुईं। मुंबई में भारी बारिश और मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए सरकार ने स्कूल और कॉलेज को बंद करने का निर्णय लिया है।
 

मुंबई पुणे रूट पर भूस्खलन

महाराष्ट्र में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण मुंबई-पुणे रेल रूट पर सोमवार सुबह करजात-लोनावला के भोर घाट सेक्शन में दो जगह लैंडस्लइड हो गई। मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर खंडाला एग्जिट के पास भूस्खलन की घटना सामने आई। मुंबई की ओर जाने वाली लेन बंद है।
 
सेंट्रल रेल ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि सेंट्रल रेलवे के सभी चार कॉरिडोर पर लोकल ट्रेनें सामान्य रूप से चल रही हैं। मेन लाइन पर ट्रेनें तय समय से 6-8 मिनट देरी से चल रही हैं, जबकि हार्बर लाइन की ट्रेनें 4 मिनट की देरी से चल रही हैं। 
 
मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, लगातार हो रही भारी बारिश के पीछे कई सक्रिय मौसमी प्रणालियां जिम्मेदार हैं। इनमें बंगाल की खाड़ी में बना गहरा निम्न दबाव का क्षेत्र, जो 3 जुलाई को और मजबूत हुआ, प्रमुख कारण माना जा रहा है।
लेखक के बारे में
नृपेंद्र गुप्ता
नृपेंद्र गुप्ता पिछले 21 वर्षों से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं। प्रिंट एवं डिजिटल दोनों ही माध्यमों में कार्य का अनुभव। वर्तमान में वेबदुनिया की न्यूज टीम में सहायक संपादक के रूप में कार्यरत हैं।   अनुभव : नृपेंद्र गुप्ता 2 दशक से ज्यादा समय से प्रिंट एवं डिजिटल मीडिया में कार्य.... और पढ़ें
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