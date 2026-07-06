मुंबई में बारिश का तांडव: मानखुर्द में इमारत गिरने से 6 की मौत, स्कूल बंद

मानखुर्द में दर्दनाक हादसा

मुंबई के मानखुर्द में रविवार रात करीब साढ़े 8 बजे एक चार मंजिला इमारत का हिस्सा गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मुंबई पुलिस, फायर ब्रिगेड, बीएमसी वार्ड स्टाफ और एंबुलेस मौके पर पहुंची और राहत व बचाव कार्य शुरू किया।

#Weather Information: Nowcast Warning



Date: 06- 07 -2026

Time of Issue: 0700 Hrs IST

Validity: 3 hours



Red Warning



Weather: Intense spells of rain with gusty winds reaching 50-60 kmph very likely to occur at isolated places.



Districts: Mumbai, Thane, Palghar,… — माझी Mumbai, आपली BMC (@mybmc) July 6, 2026

सड़कों पर भरा पानी

मुंबई में रविवार को लगातार हुई भारी बारिश के कारण कई इलाकों में अब तक 250 से 300 मिलीमीटर तक बारिश दर्ज की जा चुकी है। भारी बारिश के कारण महानगर के कई इलाकों में भारी जलभराव हुआ। कई स्थानों पर पेड़ गिरने की घटनाएं भी हुईं। मुंबई में भारी बारिश और मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए सरकार ने स्कूल और कॉलेज को बंद करने का निर्णय लिया है।

मुंबई पुणे रूट पर भूस्खलन

महाराष्ट्र में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण मुंबई-पुणे रेल रूट पर सोमवार सुबह करजात-लोनावला के भोर घाट सेक्शन में दो जगह लैंडस्लइड हो गई। मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर खंडाला एग्जिट के पास भूस्खलन की घटना सामने आई। मुंबई की ओर जाने वाली लेन बंद है।

सेंट्रल रेल ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि सेंट्रल रेलवे के सभी चार कॉरिडोर पर लोकल ट्रेनें सामान्य रूप से चल रही हैं। मेन लाइन पर ट्रेनें तय समय से 6-8 मिनट देरी से चल रही हैं, जबकि हार्बर लाइन की ट्रेनें 4 मिनट की देरी से चल रही हैं।

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, लगातार हो रही भारी बारिश के पीछे कई सक्रिय मौसमी प्रणालियां जिम्मेदार हैं। इनमें बंगाल की खाड़ी में बना गहरा निम्न दबाव का क्षेत्र, जो 3 जुलाई को और मजबूत हुआ, प्रमुख कारण माना जा रहा है।