Top News 6 July: राम मंदिर ट्रस्ट की अहम बैठक आज, मुंबई पानी-पानी, मानखुर्द में इमारत गिरी

Top News 6 July : चढ़ावा चोरी मामले में अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक आज होगी। मुंबई के मानखुर्द में इमारत गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई। इजराइल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल के भारत समेत कई देशों से संबंध मजबूत हैं। फीफा विश्व कप में ब्राजील उलटफेर का शिकार हो गया। नेमार ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया। 6 जुलाई की बड़ी खबरें :

राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक आज

मुंबई में इमारत गिरी, 6 की मौत

तेज बारिश में एक बार फिर पानी में डूबी मुंबई। सड़कों पर पानी भरने से कम हुई रफ्तार। मुंबई और पुणे के बीच संपर्क कटा। मुंबई और नवी मुंबई के सभी स्कूल आज बंद रहेंगे। मानखुर्द में इमारत का हिस्सा गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई।

भारत हमारे साथ हैं : नेतन्याहू

इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का अमेरिकी उपराष्‍ट्रपति जेडी वेंस को जवाब- भारत सहित कई देशों के साथ इजराइल के मजबूत और सकारात्मक संबंध हैं तथा उन्हें भारत से व्यापक जनसमर्थन भी मिलता है। वेंस ने कहा था कि अमेरिका ही दुनिया में इजराइल का एकमात्र शक्तिशाली सहयोगी है।

ब्राजील फीफा विश्व कप से बाहर

फीफा विश्व कप 2026 के राउंड ऑफ-16 में नॉर्वे ने 5 बार की चैंपियन ब्राजील को 2-1 से हराकर इतिहास रच दिया और पहली बार क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। स्टार स्ट्राइकर एर्लिंग हालंद ने 79वें और 90वें मिनट में दो शानदार गोल दागकर अपनी टीम को ऐतिहासिक जीत दिलाई। ब्राजील के लिए एकमात्र गोल नेमार जूनियर ने किया।

नेमार का फुटबॉल से संन्यास

ब्राजील की हार के तुरंत बाद स्टार फुटबॉलर नेमार ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। मैच के बाद भावुक नेमार ने अपने फैसले की घोषणा करते हुए कहा- मैंने पूरी कोशिश की, मैंने पूरी कोशिश की। अब सब खत्म हो गया। मैंने यहीं से शुरुआत की थी और यहीं मेरा सफर खत्म हुआ।