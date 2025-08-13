NCP नेता मुंडे को खाली करना होगा सरकारी बंगला, चुकाना होंगे 46 लाख रुपए

Dhananjay Munde News: सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि दमानिया (Anjali Damania) ने बुधवार को मांग की कि महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री एवं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) विधायक धनंजय मुंडे (Dhananjay Munde) 48 घंटे के भीतर मुंबई में अपना सरकारी बंगला (government bungalow) खाली करें। दमानिया ने दावा किया कि आवास के इस्तेमाल के लिए उन पर 46 लाख रुपए का बकाया है। दमानिया ने चेतावनी दी कि यदि मुंडे बंगला 'सतपुड़ा' खाली नहीं करते और 46 लाख रुपए का बकाया भुगतान नहीं करते तो वह राज्य सरकार को कानूनी नोटिस भेजेंगी।

मुंडे ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था : मध्य महाराष्ट्र के बीड जिले से ताल्लुक रखने वाले राकांपा के नेता ने 5 महीने से अधिक समय पहले खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन उन्होंने सरकारी आवास खाली नहीं किया है। मुंडे ने मार्च की शुरुआत में इस्तीफा ऐसे समय दिया था जब दिसंबर में बीड जिले में एक गांव के सरपंच की हत्या के सिलसिले में उनके एक प्रमुख सहयोगी की गिरफ्तारी हुई थी।

दमानिया ने दलील दी कि कानून के अनुसार मुंडे को तुरंत सरकारी बंगला खाली करना होगा, क्योंकि वह अब कैबिनेट मंत्री नहीं हैं। उन्होंने कहा कि वह इस मुद्दे पर राज्य सरकार को कानूनी नोटिस भेजेंगी। उन्होंने कहा कि यदि मुंडे 48 घंटे के भीतर ऐसा नहीं करते तो वह सरकार की निष्क्रियता पर सवाल उठाएंगी और बकाया राशि की वसूली के साथ-साथ उन्हें बंगला खाली कराने के लिए दबाव डालेंगी।





राज्य के पूर्व मंत्री के करीबी सूत्रों ने बताया कि मुंबई स्थित उनके मौजूदा घर का नवीनीकरण किया जा रहा है और इसलिए उन्होंने सरकार से अनुरोध किया है कि काम पूरा होने तक उन्हें सरकारी बंगले में रहने की अनुमति दी जाए।(भाषा)

Edited by: Ravindra Gupta