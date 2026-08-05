Fact-Check: क्या दतिया उपचुनाव हारने के बाद BJP ने हजारों नेताओं को बाहर निकाला?

दतिया उपचुनाव में हार के बाद सोशल मीडिया और कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भाजपा के 1000 नेताओं को बाहर करने, नरोत्तम मिश्रा का क्या होगा जैसे दावों के खबरें वायरल हो रही है।

राजनीतिक घटनाक्रमों और आधिकारिक रिपोर्टों के आधार पर इस दावे की पड़ताल:



वायरल दावे का Fact Check

दावा 1: "BJP ने 1,000 नेताओं को पार्टी से बाहर निकाला"

फैक्ट-चेक: भ्रामक और असत्य।

वास्तविकता: भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय मंत्री श्याम महाजन की ओर से जारी अनुशासनात्म कार्यवाही से जुड़े पत्र में भाजपा जिला दतिया की वर्तमान संगठनात्मक संरचना को तत्काल प्रभाव से भंग करने की बात की है। पार्टी की ओर से जारी पत्र में जिला अध्यक्ष, जिला पदाधिकारी, जिला कार्यसमिति, मंडल, मोर्चा, प्रकोष्ठ, प्रकल्प एवं विभागों सहित समस्त जिला संगठन की वर्तमान संगठना्त्मक इकाईओं को तत्काल प्रभाव से पदमुक्त कर दिया गया है। पार्टी की ओर से जारी पत्र में निष्कासन का कोई उल्लेख नहीं है।

असल में क्या हुआ?- दतिया उपचुनाव के लिए पूर्व गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर आशुतोष तिवारी को प्रत्याशी बनाया गया था, तब नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों, पार्षदों और स्थानीय पदाधिकारियों ने खुद विरोध दर्ज कराते हुए इस्तीफे की पेशकश की थी। चुनाव नतीजे आने के बाद चुनाव परिणाओं की समीक्षा के लिए दो सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है, जिसके अनुशंसा पर भाजपा जिला संगठनात्मक सरंचना को तत्काल प्रभाव से भंग किया गया।



क्या थी दतिया भाजपा जिला संगठनात्मक सरंचना? ( जो भंग हुई)

भाजपा जिला कार्यकारिणी- 20-22 पदाधिकारी

जिले में भाजपा के कुल 16 मंडल- प्रत्येक मंडल में 25 पदाधिकारी

7 जिला मोर्चा प्रमुख और मोर्चा का्र्यकारिणी (प्रत्यके कार्यकारिणी में 15 पदाधिकारी)

जिला भाजपा में कुल- 707 बूथ (दतिया, भांडेर और सेवढ़ा विधानसभा में)

दावा 2: "नरोत्तम मिश्रा का क्या होगा?"

फैक्ट-चेक: अटकलें और राजनीतिक विश्लेषण।

वास्तविकता: 2023 का विधानसभा चुनाव दतिया से हराने वाले पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा को उपचुनाव में बीजेपी ने प्रत्याशी नहीं बनाया था। शुरुआती असंतोष के बाद नरोत्तम मिश्रा ने पार्टी के फैसले को स्वीकार किया और बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार भी किया। लेकिन अब चुनाव में हार के बाद सोशल मीडिया पर नरोत्तम मिश्रा और उनके समर्थकों के भितरघात करने के दावे किए जा रहे है। अभी नरोत्तम मिश्रा को पार्टी से बाहर नहीं किया गया है। अब उनका राजनीतिक भविष्य और भूमिका पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा।

दतिया उपचुनाव में बीजेपी की हार की बात सच है, लेकिन "BJP द्वारा 1,000 नेताओं को बाहर निकाले जाने" का दावा पूरी तरह सहीं नहीं है। अभी केवल भाजपा की जिल संगठनात्मक ईकाई को भंग किया गया है। सभी पदाधिकारी अपने दायित्वों से मुक्त हो गए है लेकिन वह पार्टी के प्राथमिक सदस्य बने हुए है।