श्रीलंका के क्रिकेटर की हो गई पिच पर मौत, रद्द हुआ टूर्नामेंट (Video)

Heartbreaking tragedy in Beruwala. Sri Lanka



A young cricketer collapsed and passed away while batting during a school old boys’ association cricket carnival today. He was on 6* off 3 balls when he suffered a suspected heart attack. The tournament has been suspended. pic.twitter.com/tUvjzbWuwH — Nibraz Ramzan (@nibraz88cricket) July 5, 2026

श्रीलंका में हो रहे एक दोस्ताना क्रिकेट मैच के दौरान एक क्रिकेट खिलाड़ी की मृत्यू हो गई जिससे पूरा टूर्नामेंट रद्द करना पड़ा। यह दुखद घटना श्रीलंका के बेरुवाला में घटित हुई जहां ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन द्वारा आयोजित क्रिकेट कार्निवल मैच चल रहा था।लगभग 45 वर्षीय क्रिकेटर जुल्फिकार अचानक क्रीज पर गिर गए और दर्शक से लेकर खिलाड़ियों तक सब भौंचक्के रह गए। जब यह घटना हुई तो उनकी टीम का स्कोर 3.4 ओवर में 37/5 था और खेल तुरंत रोक दिया गया। उनको खिलाड़ियों और दर्शकों ने बेरुवाला रीजनल हॉस्पिटल में भर्ती करवाया लेकिन रास्ते में ही उनकी मृत्यू हो गई।इस घटना से खिलाड़ी, आयोजक और दर्शक सदमें में पहुंच गए और पूरा टूर्नामेंट स्थगित कर दिया गया। मृतक बेरुवाला के चाइना फोर्ट क्षेत्र के एक प्रमुख मुस्लिम स्कूल के पूर्व छात्र था और अपने स्कूल के पूर्व दोस्तों के साथ खेलने आया था। प्रथम दृश्या यह माना जा रहा है कि जुल्फिकार की मृत्यू दिन का दौरा पड़ने से हुई है। हालांकि मेडीकल रिपोर्ट का इंतजार बेरुवाला पुलिस को भी है जो इस मामले की जांच कर रही है।