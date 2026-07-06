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Written By वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Last Modified: Monday, 6 July 2026 (14:45 IST)

रोनाल्डो ने भी किया साफ, यह होगा पुर्तगाल के लिए खेला गया अंतिम FIFA विश्वकप

Cristiano Ronaldo
Written By: वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Publish: Mon, 6 Jul 2026 (14:45 IST) Updated: Mon, 6 Jul 2026 (15:21 IST)
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ब्राजील के स्टार स्ट्राइकर नेमार के बाद अब  पुर्तगाल के स्टार फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने रविवार को कहा कि यह उनका आखिरी विश्व कप होगा।सोमवार को टेक्सास के अर्लिंग्टन में होने वाले राउंड ऑफ 16 के मुकाबले में पुर्तगाल के स्पेन के साथ होने वाले मुकाबले से पहले रोनाल्डो ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि यह उनका आखिरी विश्वकप होगा।

रोनाल्डो ने कहा, “बात यह है कि इसका जितना हो सके उतना आनंद लेना है। यह मेरा आखिरी विश्व कप होगा, लेकिन उम्मीद है कि कल का मैच मेरा आखिरी मैच नहीं होगा। वो दिन जरूर आएगा जब मैं अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लूंगा। लेकिन मैं सच कहूंगा। कल जो भी हो, क्रिस्टियानो पूरी तरह से साफ मन से फुटबॉल छोड़ेगा, शतप्रतिशत नहीं, बल्कि 1000 प्रतिशत। क्योंकि मैंने फुटबॉल को अपना सब कुछ दे दिया है। मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मेरी जिंदगी अच्छी है, लेकिन बात जुनून की है। मैं फुटबॉल इसलिए खेलता हूं क्योंकि मुझे इससे प्यार है… आपको हर दिन का आनंद लेना चाहिए। और मैंने इस विश्व कप में तीन गोल किए हैं, मैं कुछ बुरा नहीं कर रहा हूं, है ना।”
इस टूर्नामेंट में अपने अनुभव के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, “यह शानदार रहा है। यह मैदान से परे है… लोगों के जुनून की वजह से वह इस विश्व कप है जिसे मैं सबसे ज्यादा याद रखूंगा। इस बार तो यह और भी ज्यादा है, पता नहीं क्यों। भावनात्मक रूप से यह सबसे अच्छा रहा है। मैंने इसका भरपूर आनंद लिया है।”

41 वर्षीय रोनाल्डो इस टूर्नामेंट के छह संस्करणों में खेल चुके हैं – 2006, 2020, 2014, 2018, 2022 और अब 2026। वह ग्रुप चरण में उज्बेकिस्तान के खिलाफ गोल करने के साथ ही छह विश्व कप में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। रोनाल्डो ने ग्रुप स्टेज में उज्बेकिस्तान के खिलाफ दो गोल किए, और फिर राउंड ऑफ 32 में क्रोएशिया के खिलाफ पेनल्टी से गोल दागा, जो विश्व कप के नॉकआउट मैच में उनका पहला गोल था।
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