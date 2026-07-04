Top News 4 July: राजस्थान-गुजरात दौरे पर पीएम मोदी, E20 पेट्रोल पर हरदीप पुरी का खुलासा, फीफा वर्ल्ड कप से ऑस्ट्रेलिया बाहर

Top News 4 July : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान व गुजरात के दौरे पर हैं। E20 पेट्रोल पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भ्रम दूर किया। पूर्व भाजपा सांसद विनय कटियार चढ़ावा चोरी मामले में बागेश्वर बाबा की पर्ची वाली बात से भड़के। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम विदाई समारोह की शुरुआत हुई। फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया उलटफेर का शिकार। अंतिम 16 में पहुंचने में अर्जेंटीना की सांस भी फूली। 4 जून की बड़ी खबरें :

पीएम मोदी का राजस्थान-गुजरात दौरा आज

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को राजस्थान व गुजरात के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी राजस्थान के बालोतरा में देश का पहला ग्रीनफील्ड एकीककृत रिफाइनरी-सह-पेट्रोकेमिकल परिसर देश को समर्पित करेंगे। वहीं, गुजरात के साणंद में सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण केंद्र का उद्घाटन करेंगे।



खामेनेई का ताबूत देख अराघची-गालीबाफ भावुक

E20 पेट्रोल पर हरदीप पुरी ने दूर किया भ्रम

बागेश्वर बाबा पर भड़के विनय कटियार?

ऑस्ट्रेलिया उलटफेर का शिकार

मिस्र ने ऑस्ट्रेलिया को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप के अंतिम 16 में प्रवेश किया। अर्जेंटीना भी काबो वर्दे को 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में पहुंचा। इस सांस थाम देने वाले मुकाबले में एक छोटे से देश ने अर्जेंटीना को इस मैच में काफी ज्यादा परेशान किया।