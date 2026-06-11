श्रीलंका टूर के लिए भारतीय महिला अंडर-19 टीम में इंदौर की अनादि तागड़े का चयन, हार्दिक पंड्या हैं Idol

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने श्रीलंका महिला अंडर-19 टीम के खिलाफ होने वाली सीरीज के लिए भारतीय महिला अंडर-19 टीम की घोषणा कर दी है। इस टीम में इंदौर की प्रतिभाशाली तेज गेंदबाज अनादि तागड़े को वनडे और टी20 दोनों टीमों में जगह मिली है। खास बात यह है कि अनादि मध्य प्रदेश से चयनित होने वाली एकमात्र खिलाड़ी हैं।

अनादि के चयन से उनके परिवार, कोचों और इंदौर के क्रिकेट प्रेमियों में खुशी की लहर है। अनादि लंबे समय से अपनी शानदार गेंदबाजी के दम पर उम्र वर्ग क्रिकेट में पहचान बना रही हैं और अब उन्हें देश का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है।

क्रिकेट अनादि को विरासत में मिला है। उनकी मां दीप्ति तागड़े स्वयं क्रिकेटर रह चुकी हैं और उन्होंने ही बेटी को शुरुआती प्रशिक्षण दिया था। बाद में अनादि ने क्लब क्रिकेट के जरिए अपने खेल को निखारा और लगातार मेहनत के दम पर चयनकर्ताओं का ध्यान अपनी ओर खींचा।



India Women's U19 squads for Sri Lanka series announced

The Women’s Selection Committee has picked the India Women’s U19 squads for the upcoming IDFC First Bank Sri Lanka Women’s U19 Tour of India. The tour will comprise three T20 matches and three One-Day matches @BCCI pic.twitter.com/AsG3DasDfQ — Gaurav Gupta (@toi_gauravG) June 11, 2026

अनादि इससे पहले भी अपनी घातक गेंदबाजी से सुर्खियां बटोर चुकी हैं। महिला अंडर-19 टी20 ट्रॉफी में उन्होंने सिक्किम के खिलाफ 4 ओवर में केवल 8 रन देकर 6 विकेट झटके थे, जिसमें हैट्रिक भी शामिल थी। इस प्रदर्शन ने उन्हें देश की उभरती हुई तेज गेंदबाजों में शामिल कर दिया।

अब श्रीलंका के खिलाफ आगामी सीरीज में अनादि तागड़े पर सभी की नजरें रहेंगी। इंदौर की यह युवा खिलाड़ी अपने प्रदर्शन से भारतीय टीम को मजबूती देने और भविष्य में सीनियर भारतीय महिला टीम में जगह बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम बढ़ाने के लिए तैयार है। अनादि के प्रेरणा स्त्रोत हार्दिक पंड्या हैं!