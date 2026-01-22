गुरुवार, 22 जनवरी 2026
Written By WD Sports Desk
Last Modified: गुरुवार, 22 जनवरी 2026 (12:11 IST)

गौतम का काम प्रधानमंंत्री के बाद सबसे गंभीर, शशि थरूर ने की तारीफ

Shashi Tharoor
कॉंग्रेस के नेता शशि थरुर ने गौतम गंभीर से नागपुर टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच के बाद मुलाकात की। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि नागपुर में मेरे दोस्त गंभीर के साथ बातचीत कर मजा आया।

उन्होंने ट्वीट में यह लिखा कि गौतम गंभीर के पास प्रधानमंत्री के बाद सबसे मुश्किल काम मिला है। उन्हें हर रोज उलाहनाएं सहनी पड़ती है लेकिन इसके बाद भी वह शांत रहते हैं। उनकी अगुवाई के लिए तारीफ के कुछ शब्द बनते हैं। 

इस पर जवाब देते हुए गौतम गंभीर ने  शशि थरूर को धन्यवाद देके हुए ट्वीट किया कि जब तस्वीर साफ होगी तब सबको समझ आ जाएगा कि एक कोच के पास असीमित शक्तियां नहीं होती है। तब तक मैं अपने ही लोगों के खिलाफ खड़ा दिखा मिलूंगा जो सर्वश्रेष्ठ है।
संभवत उनका इशारा विराट कोहली  और रोहित शर्मा के फैंस की तरफ था जो हमेशा उनको दो स्टार खिलाड़ियों के खिलाफ खड़ा मानते हैं।

गौरतलब है कि गौतम गंभीर सिर्फ भारतीय क्रिकेट टीम के कोच नहीं पूर्व भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी रहे हैं और शशि थरुर जिस प्रकार से बयान दे रहे हैं वह भविष्य के भारतीय जनता पार्टी के सांसद हो सकते हैं।


LIVE: धार भोजशाला में वंसत पंचमी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

10 हार, 3 सीरीज गंवाई, भारतीय जमीन पर 21वीं सदी के सबसे खराब टेस्ट कोच

10 हार, 3 सीरीज गंवाई, भारतीय जमीन पर 21वीं सदी के सबसे खराब टेस्ट कोचमुख्य कोच गौतम गंभीर का 16 महीने का सफर उतार-चढ़ाव भरा रहा, इस दौरान भारत को घरेलू मैदान पर न्यूजीलैंड से 0-3, ऑस्ट्रेलिया से उसकी सरजमीं पर 1-3 से और अब घरेलू मैदान पर दक्षिण अफ्रीका से 0-2 से हार मिली।इंग्लैंड दौरे पर जरूर मिंया मैजिक के कारण सीरीज बराबर हुई लेकिन वहां भी टीम इंडिया 2 टेस्ट मैच हारी।

WTC Points Table में भारत पाकिस्तान से भी नीचे खिसका

WTC Points Table में भारत पाकिस्तान से भी नीचे खिसकादक्षिण अफ्रीका से दोनों टेस्ट मैच में हार झेलने के बाद भारत विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) तालिका में पांचवें स्थान पर खिसक गया है जिससे उसकी फाइनल में पहुंचने की संभावनाओं को करारा झटका लगा है।बुधवार को गुवाहाटी में दूसरे टेस्ट में 408 रन से मिली हार, पारंपरिक पांच दिवसीय प्रारूप में रनों के लिहाज से भारत की सबसे बड़ी हार है।

INDvsSA ODI मैच पहली बार खेला गया इस नियम से, बल्लेबाजों को हुआ फायदा

INDvsSA ODI मैच पहली बार खेला गया इस नियम से, बल्लेबाजों को हुआ फायदारांची के जेसीए अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में हुआ भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका का मैच एक नए नियम से खेला गया। 34 ओवर के बाद गेंदबाजी कर रही टीम को कोई एक गेंद चुनने को मिली जिससे बाकी के 16 ओवर पूरे होंगे। भारत की पारी के दौरान विराट कोहली ने चुनी हुई गेंद पर जबरदस्त प्रहार किया और धीमे लग रहे शतक को तेज बनाया।

वैभव को नहीं उनके के दोस्त को मिली U19 टीम की कप्तानी, जो हैं CSK का ओपनर

वैभव को नहीं उनके के दोस्त को मिली U19 टीम की कप्तानी, जो हैं CSK का ओपनरमुंबई के बल्लेबाज़ आयुष म्हात्रे को 12 दिसंबर से दुबई में होने वाले ACC अंडर-19 एशिया कप के लिए भारत अंडर-19 टीम का कप्तान बनाया गया है। BCCI ने टूर्नामेंट के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की, जिसमें आक्रामक ओपनर वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं। विहान मल्होत्रा को टीम का उपकप्तान बनाया गया है।

WTC के बाद दूसरे नंबर पर यह जीत, टेम्बा बावुमा भारतीय किला फतह करने के बाद बोले

WTC के बाद दूसरे नंबर पर यह जीत, टेम्बा बावुमा भारतीय किला फतह करने के बाद बोलेमौजूदा विश्व टेस्ट चैंपियन दक्षिण अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बावुमा के लिए भारत को उसकी सरजमीं पर हराना विशेष महत्व रखती है और उनका कहना है कि दो टेस्ट मैच की श्रृंखला जीतना लगभग इस साल के शुरू में मिली विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीत के बराबर ही ही है।दक्षिण अफ्रीका ने भारत के तीन दौरों में लगातार सात टेस्ट गंवाए हैं और उनकी आखिरी जीत 2010 में नागपुर में रही थी

