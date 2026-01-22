गौतम का काम प्रधानमंंत्री के बाद सबसे गंभीर, शशि थरूर ने की तारीफ

Thanks a lot Dr @ShashiTharoor! When the dust settles, truth & logic about a coach’s supposedly “unlimited authority” will become clear. Till then I’m amused at being pitted against my own who are the very best! https://t.co/SDNzLt73v5 — Gautam Gambhir (@GautamGambhir) January 21, 2026

कॉंग्रेस के नेता शशि थरुर ने गौतम गंभीर से नागपुर टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच के बाद मुलाकात की। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि नागपुर में मेरे दोस्त गंभीर के साथ बातचीत कर मजा आया।उन्होंने ट्वीट में यह लिखा कि गौतम गंभीर के पास प्रधानमंत्री के बाद सबसे मुश्किल काम मिला है। उन्हें हर रोज उलाहनाएं सहनी पड़ती है लेकिन इसके बाद भी वह शांत रहते हैं। उनकी अगुवाई के लिए तारीफ के कुछ शब्द बनते हैं।इस पर जवाब देते हुए गौतम गंभीर ने शशि थरूर को धन्यवाद देके हुए ट्वीट किया कि जब तस्वीर साफ होगी तब सबको समझ आ जाएगा कि एक कोच के पास असीमित शक्तियां नहीं होती है। तब तक मैं अपने ही लोगों के खिलाफ खड़ा दिखा मिलूंगा जो सर्वश्रेष्ठ है।संभवत उनका इशारा विराट कोहली और रोहित शर्मा के फैंस की तरफ था जो हमेशा उनको दो स्टार खिलाड़ियों के खिलाफ खड़ा मानते हैं।गौरतलब है कि गौतम गंभीर सिर्फ भारतीय क्रिकेट टीम के कोच नहीं पूर्व भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी रहे हैं और शशि थरुर जिस प्रकार से बयान दे रहे हैं वह भविष्य के भारतीय जनता पार्टी के सांसद हो सकते हैं।