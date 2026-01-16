गौतम गंभीर सितांशु कोटक के साथ महाकाल के साथ बगुलामुखी मंदिर में कर रहे टीम इंडिया के लिए प्रार्थना (Video)

वहीं इंदौर आकर उन्होंने नलखेड़ा में मां बगुलामुखी मंदिर में भी पूजा अर्चना की। गौरतलब है कि भारत को 18 जनवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरा एकदिवसीय मैच खेलना है, इस मैच का विजेता ट्रॉफी पर कब्जा जमा लेगा।
भारतीय क्रिकेट टीम के कोच गौतम गंभीर ने शुक्रवार को महाकालेश्वर मंदिर का दौरा किया और बाबा महाकाल की भस्म आरती में शामिल हुए।
(वीडियो स्रोत: महाकाल मंदिर)
तीसरे वनडे से पहले गौतम गंभीर ने माँ बगलामुखी मंदिर में की विशेष पूजा, टीम इंडिया की जीत की कामना
.#GautamGambhir #SitanshuKotak #baglamukhi #BaglamukhiTemple #nalkheda #indiancricketteam pic.twitter.com/6pW2gTOL83
— Aayudh (@AayudhMedia) January 16, 2026गौरतलब है कि भारत और न्यूजीलैंड की टीमें गुरुवार शाम को इंदौर शहर पहुंच गई थी। एयरपोर्ट पर विराट कोहली और रोहित शर्मा के फैंस को देखने के लिए मालवा नगरी में भीड़ उमड़ पड़ी थी।