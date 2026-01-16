गौतम गंभीर सितांशु कोटक के साथ महाकाल के साथ बगुलामुखी मंदिर में कर रहे टीम इंडिया के लिए प्रार्थना (Video)

भारतीय मुख्य कोच गौतम गंभीर और बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक महाकाल दर्शन के लिए उज्जैन शहर रवाना हुए। इस दौरान वह महाकाल की भस्म आरती में भी शामिल हुए।वहीं इंदौर आकर उन्होंने नलखेड़ा में मां बगुलामुखी मंदिर में भी पूजा अर्चना की। गौरतलब है कि भारत को 18 जनवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरा एकदिवसीय मैच खेलना है, इस मैच का विजेता ट्रॉफी पर कब्जा जमा लेगा।गौरतलब है कि भारत और न्यूजीलैंड की टीमें गुरुवार शाम को इंदौर शहर पहुंच गई थी। एयरपोर्ट पर विराट कोहली और रोहित शर्मा के फैंस को देखने के लिए मालवा नगरी में भीड़ उमड़ पड़ी थी।गौरतलब है कि भारत ने वड़ोदरा में खेला पहला एकदिवसीय मैच 4 विकेट से जीत लिया था। वहीं न्यूजीलैंड ने राजकोट में भारत को 7 विकेट से हराया। इंदौर के होलक स्टेडियम में 18 तारीख को शायद मध्यप्रदेश के खेल प्रेमी विराट ओर रोहित को संभवत आखिरी बार इस स्टेडियम में खेलते हुए देख पाएंगे।