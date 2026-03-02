संजू सैमसन ने अपनी आतिशी पारी का श्रेय दिया रोहित और कोहली को

सैमसन ने कहा, “मैरी यह यात्रा बेहद खास और उतार-चढ़ाव भरी रही है। मैंने बहुत समय स्वयं पर संदेह करते बिताया है, यह सोचते हुए कि ‘क्या मैं अच्छा प्रदर्शन कर सकता हूं।’ लेकिन मैंने स्वयं पर भरोसा करना जारी रखा और मैं ईश्वर का शुक्रगुजार हूं जो उन्होंने आज मेरे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखा। पिछले मैच में हम पहले बल्लेबाजी कर रहे थे इसलिए वहां बड़ा स्कोर खड़ा करना जरूरी था। लेकिन यह मैच पूरी तरह से अलग था। मुझे नहीं लगता था कि मैं इस तरह की कोई विशेष चीज कर पाऊंगा लेकिन मैं अपनी भूमिका पर ध्यान केंद्रित कर रहा था और मैंने साझेदारियां बनाने पर ध्यान दिया। मुझे लगता है कि यह मेरे लिए सबसे बड़े दिनों में से एक है।”
“मैं हमेशा देश के लिए नियमित नहीं खेल पाया,— Shalini (@ShaliniKumari55) March 2, 2026
लेकिन डगआउट में बैठकर मैंने Virat Kohli और Rohit Sharma जैसे महान खिलाड़ियों को देखा, उनसे सीखा।
मैंने भले 50-60 मैच खेले हों,
लेकिन 100 से ज़्यादा मैच करीब से देखे और समझे हैं।”
ये बयान बताता है —
सच्चा खिलाड़ी सिर्फ मैदान पर नहीं… pic.twitter.com/RsYtzEgT5o