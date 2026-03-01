रविवार, 1 मार्च 2026
Written By WD Sports Desk
Last Modified: रविवार, 1 मार्च 2026 (23:44 IST)

शतक चूके संजू सैमसन लेकिन टीम को अकेले दम पर दिलाया सेमीफाइनल का टिकट

Chennai
97 रनों की नाबाद पारी खेलकर संजू सैमसन ने अकेले दम पर भारत को टी-20 विश्वकप के सेमीफाइनल में पहुंचा दिया। भारत ने वेस्टइंडीज को क्वार्टरफाइनल जैसे मुकाबले में 5 विकेट से हरा दिया और जीत के लिए जरूरी 196 रन 4 गेंद पहले बना लिए। संजू सैमसन ने अपनी 50 गेंदो में 97 रनों की पारी में 12 चौके और 4 छक्के लगाए।

हालांकि संजू सैमसन का भी हालिया फॉर्म कुछ खास नहीं रहा था। अपनी निर्भीक बल्लेबाजी के लिए मशहूर सैमसन न्यूजीलैंड श्रृंखला में रन बनाने के लिए जूझ रहे थे। उनकी फॉर्म के बजाय उनकी तकनीकी कमजोरी चिंता का विषय है जिससे उनका आत्मविश्वास भी डगमगा गया है।
भारत के लिए 58  टी20 मैचों में 23 की औसत और 148 के स्ट्राइक रेट से 1100 रन बनाए हैं जिसमें तीन शतक भी शामिल हैं। सैमसन ने भारत के लिए अपना पहला टी20 एक दशक पहले यानी 2015 में ही खेल लिया था, लेकिन उनकी अनिरंतरता उनका स्थान पक्का नहीं कर पा रही थी।

एशिया कप से पहले पिछली 10 टी20 पारियों में उनका प्रदर्शन अद्भुत रहा था,  सैमसन ने इस दौरान 42 की औसत और 188.05 के बेमिसाल स्ट्राइक रेट से 378 रन बनाए थे।लेकिन एशिया कप में उपकप्तान शुभमन गिल को सलामी बल्लेबाज के तौर पर खिलाने के चलते उनको काफी नीचे बल्लेबाजी करनी पड़ी। इसका नतीजा यह हुआ कि वह अपना नैसर्गिक खेल नहीं खेल पाए और पूरे एशिया कप में सिर्फ 132 रन ही बना पाए। इसमें से ओमान के खिलाफ संजू सैमसन ने एक पचास जड़ा लेकिन इसका स्ट्राइक रेट प्रभावी नहीं था।

उनके टी20 के करीब 43 फ़ीसदी रन पिछली 20 पारियों में ही आए हैं और टी20 के सभी शतक भी इसी दौरान आए हैं। सैमसन के इन तीन शतकों में दो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उन्हीं के घर में आए थे जबकि एक बांग्लादेश के खिलाफ हैदराबाद में आया था।
