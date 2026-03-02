सोमवार, 2 मार्च 2026
Written By WD Sports Desk
Last Modified: सोमवार, 2 मार्च 2026 (13:00 IST)

कोलकाता की पारी से केरल में जश्न, शशि थरूर से लेकर चंद्रशेखर ने दी बधाई

Sanju Samson
संजू सैमसन की टी20 क्रिकेट विश्व कप में वेस्टइंडीज टीम के खिलाफ खेली गई शानदार पारी के बाद केरल के नेताओं और हस्तियों ने अपने राज्य के इस स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज की जमकर सराहना की।

सैमसन की नाबाद 97 रन की पारी की मदद से भारत ने वेस्टइंडीज को हराकर टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल में जगह बनाई।केरल के मुख्यमंत्री पिनारई विजयन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा, ‘‘हमारी धरती में एक विशेष शक्ति है, इसे कोई नहीं हरा सकता। ईश्वर करे कि वह (सैमसन) देश के लिए और भी बड़ी उपलब्धियां हासिल करें। संजू सैमसन को हार्दिक बधाई।’’

केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता वीडी सतीशान ने सैमसन की पारी का वीडियो साझा करते हुए लिखा, ‘‘एक नाम – संजू सैमसन।’भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने कहा, ‘‘महज 50 गेंदों में नाबाद 97 रन। एक अविश्वसनीय पारी खेलकर उन्होंने अकेले दम पर भारतीय टीम को सेमीफाइनल में पहुंचा दिया।’’
कांग्रेस के सांसद शशि थरूर हमेशा सैमसन का समर्थन करते रहे हैं और उन्होंने कहा कि राज्य के इस स्टार खिलाड़ी की क्वार्टर फाइनल जैसे मैच में शानदार पारी से वह गर्व और राहत महसूस कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘उन्हें पहले की असफलताओं के कारण से टीम में अपनी जगह गंवानी पड़ी थी। आज उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि वह टीम में रहने का हकदार क्यों थे। तिरुवनंतपुरम के इस मूल निवासी, भारत के गौरव पर मुझे गर्व है।’’

फिल्म स्टार मोहनलाल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कहा कि संजू सैमसन को इतनी उत्कृष्ट पारी खेलते हुए देखना रोमांचकारी था।

उन्होंने कहा, ‘‘यह एक शानदार पारी थी जिससे उनके जज्बे और प्रतिभा का पता चलता है। टी20 विश्व कप 2026 के सेमीफाइनल में पहुंचने पर पूरी भारतीय टीम को हार्दिक बधाई। झंडा बुलंद रखें।’’

अभिनेता पृथ्वीराज सुकुमारन ने सैमसन के प्रदर्शन को टी20 क्रिकेट की सर्वश्रेष्ठ पारियों में से एक बताया।
उन्होंने कहा, ‘‘सैमसन ने यह पारी विश्व कप के वर्चुअल क्वार्टर फाइनल में खेली। शानदार संजू सैमसन।’’
जो हारा वह भी सिकंदर, जिम्बाब्वे के कप्तान ने जीता मैन ऑफ द मैच

10 हार, 3 सीरीज गंवाई, भारतीय जमीन पर 21वीं सदी के सबसे खराब टेस्ट कोच

10 हार, 3 सीरीज गंवाई, भारतीय जमीन पर 21वीं सदी के सबसे खराब टेस्ट कोचमुख्य कोच गौतम गंभीर का 16 महीने का सफर उतार-चढ़ाव भरा रहा, इस दौरान भारत को घरेलू मैदान पर न्यूजीलैंड से 0-3, ऑस्ट्रेलिया से उसकी सरजमीं पर 1-3 से और अब घरेलू मैदान पर दक्षिण अफ्रीका से 0-2 से हार मिली।इंग्लैंड दौरे पर जरूर मिंया मैजिक के कारण सीरीज बराबर हुई लेकिन वहां भी टीम इंडिया 2 टेस्ट मैच हारी।

WTC Points Table में भारत पाकिस्तान से भी नीचे खिसका

WTC Points Table में भारत पाकिस्तान से भी नीचे खिसकादक्षिण अफ्रीका से दोनों टेस्ट मैच में हार झेलने के बाद भारत विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) तालिका में पांचवें स्थान पर खिसक गया है जिससे उसकी फाइनल में पहुंचने की संभावनाओं को करारा झटका लगा है।बुधवार को गुवाहाटी में दूसरे टेस्ट में 408 रन से मिली हार, पारंपरिक पांच दिवसीय प्रारूप में रनों के लिहाज से भारत की सबसे बड़ी हार है।

INDvsSA ODI मैच पहली बार खेला गया इस नियम से, बल्लेबाजों को हुआ फायदा

INDvsSA ODI मैच पहली बार खेला गया इस नियम से, बल्लेबाजों को हुआ फायदारांची के जेसीए अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में हुआ भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका का मैच एक नए नियम से खेला गया। 34 ओवर के बाद गेंदबाजी कर रही टीम को कोई एक गेंद चुनने को मिली जिससे बाकी के 16 ओवर पूरे होंगे। भारत की पारी के दौरान विराट कोहली ने चुनी हुई गेंद पर जबरदस्त प्रहार किया और धीमे लग रहे शतक को तेज बनाया।

वैभव को नहीं उनके के दोस्त को मिली U19 टीम की कप्तानी, जो हैं CSK का ओपनर

वैभव को नहीं उनके के दोस्त को मिली U19 टीम की कप्तानी, जो हैं CSK का ओपनरमुंबई के बल्लेबाज़ आयुष म्हात्रे को 12 दिसंबर से दुबई में होने वाले ACC अंडर-19 एशिया कप के लिए भारत अंडर-19 टीम का कप्तान बनाया गया है। BCCI ने टूर्नामेंट के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की, जिसमें आक्रामक ओपनर वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं। विहान मल्होत्रा को टीम का उपकप्तान बनाया गया है।

WTC के बाद दूसरे नंबर पर यह जीत, टेम्बा बावुमा भारतीय किला फतह करने के बाद बोले

WTC के बाद दूसरे नंबर पर यह जीत, टेम्बा बावुमा भारतीय किला फतह करने के बाद बोलेमौजूदा विश्व टेस्ट चैंपियन दक्षिण अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बावुमा के लिए भारत को उसकी सरजमीं पर हराना विशेष महत्व रखती है और उनका कहना है कि दो टेस्ट मैच की श्रृंखला जीतना लगभग इस साल के शुरू में मिली विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीत के बराबर ही ही है।दक्षिण अफ्रीका ने भारत के तीन दौरों में लगातार सात टेस्ट गंवाए हैं और उनकी आखिरी जीत 2010 में नागपुर में रही थी

