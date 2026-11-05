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Written By वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Published By अविचल शर्मा
Last Modified: Thursday, 5 November 2026 (18:12 IST)

ऑस्ट्रेलियाई पेसर मिचेल स्टार्क फिर बने नंबर 1 टेस्ट गेंदबाज

Mitchell Starc
Written By: वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Published By: अविचल शर्मा
Updated: Thu, 5 Nov 2026 (18:23 IST)
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ऑस्ट्रेलिया के तेज़ गेंदबाज़ मिचेल स्टार्क ने ICC टेस्ट गेंदबाज़ों की रैंकिंग में फिर से शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। उन्होंने साउथ अफ़्रीका के ऑलराउंडर मार्को यानसन को पीछे छोड़ दिया है। रैंकिंग में यह ताज़ा बदलाव केपटाउन में साउथ अफ़्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टेस्ट समाप्त होने के बाद हुआ है। इस मुक़ाबले में स्टार्क ने नौ और यानसन ने तीन विकेट लिए।

स्टार्क ने इस टेस्ट में पहली पारी में 72 रन देकर छह और दूसरी पारी में 65 रन देकर तीन विकेट लिए। हालांकि, ऑस्ट्रेलिया यह मुक़ाबला 176 रन से हार गया और सीरीज़ 1-2 से गंवा दी। यानसन को तीन टेस्ट में 198 रन बनाने और 13 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ़ द सीरीज़ चुना गया था। इसी प्रदर्शन के दम पर वह पिछले सप्ताह पहली बार टेस्ट गेंदबाज़ों की रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचे थे।

यानसन के साथी साइमन हार्मर ने इस मुक़ाबले में 10 विकेट लिए और उन्हें प्लेयर ऑफ़ द मैच चुना गया। इसके बाद वह गेंदबाज़ों की रैंकिंग में नौ स्थान ऊपर चढ़कर सातवें नंबर पर पहुंच गए। उनके 817 रेटिंग अंक किसी साउथ अफ़्रीकी स्पिनर के दूसरे सर्वाधिक अंक हैं। उनसे आगे सिर्फ़ ह्यू टेफ़ील्ड हैं, जिनके नाम फ़रवरी 1957 में 895 रेटिंग अंक थे।

हार्मर के इस प्रदर्शन से ऑलराउंडरों की रैंकिंग में भी उन्हें तीन स्थान का फ़ायदा हुआ और वह पांचवें नंबर पर पहुंच गए। यानसन पहले और वियान मुल्डर तीसरे स्थान पर हैं। शीर्ष पांच में शामिल अन्य दो खिलाड़ी रवींद्र जाडेजा दूसरे और मेहदी हसन चौथे स्थान पर हैं।

केपटाउन टेस्ट की दूसरी पारी में मुल्डर के 115 रन की बदौलत वह बल्लेबाज़ों की रैंकिंग में सात स्थान ऊपर चढ़कर करियर के सर्वश्रेष्ठ 17वें स्थान पर पहुंच गए। वहीं, रायन रिकल्टन 101 रन की पारी के बाद 25 स्थान की छलांग लगाकर 23वें नंबर पर पहुंच गए।
पाकिस्तान में त्रिकोणीय सीरीज़ समाप्त होने के बाद वनडे रैंकिंग में भी बदलाव हुए हैं। बेन डकेट ने श्रीलंका के ख़िलाफ़ 132 गेंदों में 167 रन की पारी खेलकर करियर की सर्वश्रेष्ठ छठी रैंकिंग हासिल की। वहीं, पवन रत्नायके ने हालिया मैचों में 77 और 118 रन बनाए थे। इसके बाद वह 20 स्थान ऊपर चढ़कर 16वें नंबर पर पहुंच गए। फ़ाइनल में 127 रन की मैच जिताऊ पारी खेलने वाले फ़ख़र ज़मान नौ स्थान ऊपर चढ़कर 37वें नंबर पर पहुंच गए।

भारत की न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ T20I सीरीज़ समाप्त होने के बाद कप्तान श्रेयस अय्यर पांचवें मैच में 50 रन बनाने के बाद दो स्थान ऊपर चढ़कर सातवें नंबर पर पहुंच गए। वहीं, ग्लेन फ़िलिप्स पांच मैचों में 341 रन बनाने और प्लेयर ऑफ़ द सीरीज़ चुने जाने के बाद 13 स्थान ऊपर चढ़कर 24वें नंबर पर पहुंच गए।
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