न केवल सीरीज हराई, ऑस्ट्रेलिया को दक्षिण अफ्रीका ने नंबर 1 रैंक से हटाया

A famous, famous series win for South Africa take them on top of the world https://t.co/iEwBjUHQb6 — Cricinfo (@cricinfo) October 31, 2026

तीसरे टेस्ट के आखिरी दिन गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन की बदौलत दक्षिण अफ्रीका ने आईसीसी पुरुष टेस्ट टीम रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया को शीर्ष स्थान से हटा दिया।इस जीत का मतलब है कि मौजूदा आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप विजेता अब रैंकिंग में भी शीर्ष पर हैं। ऑस्ट्रेलिया अब दूसरे स्थान पर खिसक गया है, जबकि न्यूजीलैंड (106), भारत (105) और इंग्लैंड (102) शीर्ष पांच में शामिल हैं।दक्षिण अफ्रीका (प्रोटियास) अब 124 रेटिंग के साथ शीर्ष पर है, जबकि ऑस्ट्रेलिया 122 रेटिंग के साथ दूसरे स्थान पर आ गया है। यह रैंकिंग में उछाल, पिछली आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनलिस्टों के बीच खेली गई एक कड़े मुकाबले वाली टेस्ट सीरीज के बाद आया है।तीन मैचों की बहुप्रतीक्षित सीरीज की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया ने डरबन में 214 रनों के बड़े अंतर से जीत दर्ज की थी, लेकिन दक्षिण अफ्रीका ने दूसरे टेस्ट में शानदार वापसी की। आईसीसी के अनुसार, मेजबान टीम ने गेबेरहा में एक पारी और 31 रनों से शानदार जीत हासिल की, जिससे केप टाउन में होने वाला आखिरी टेस्ट एक रोमांचक मुकाबले में बदल गया।सीरीज के उतार-चढ़ाव भरे मिजाज के अनुरूप, आखिरी टेस्ट भी उम्मीदों पर खरा उतरा, जिसमें पलड़ा कभी एक टीम की तरफ तो कभी दूसरी टीम की तरफ झुकता रहा। अंततः, पांचवें दिन दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी क्रम को ध्वस्त कर दिया और 176 रनों की एक बड़ी जीत हासिल की।दक्षिण अफ्रीका अब मौजूदा आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप स्टैंडिंग में भी शीर्ष दो टीमों में शामिल हो गया है। वहीं, न्यूजीलैंड ने स्टैंडिंग में ऑस्ट्रेलिया की जगह शीर्ष स्थान ले लिया है। इस साल के अंत में शुरू होने वाले चक्र के तहत, ये दोनों टीमें चार टेस्ट मैचों की सीरीज में एक-दूसरे का सामना करेंगी।स्टैंडिंग में शीर्ष दो स्थान पर रहने वाली टीमें अगले साल ‘द ओवल’ में होने वाले चौथे आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में खेलेंगी।