न्यूजीलैंड ए के खिलाफ अंतिम मैच के लिए फिट हुए प्रसिद्ध कृष्णा

बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) ने प्रसिद्ध कृष्णा को फिट घोषित कर दिया है। बेंगलुरु सुविधा में पिछले दो दिनों में किए गए सिमुलेशन परीक्षणों के बाद, भारत के तेज गेंदबाज को सीओई मेडिकल टीम से मंजूरी मिल गई है।इस तेज गेंदबाज के जल्द ही न्यूजीलैंड के लिए उड़ान भरने की उम्मीद है, संभवत: अगली उपलब्ध उड़ान से, ताकि वह भारत ए और न्यूजीलैंड टीम के बीच 7 नवंबर से शुरू होने वाले तीसरे और अंतिम अनौपचारिक टेस्ट के लिए उपलब्ध हो सकें। वह बुधवार से शुरू होने वाली पांच मैचों की एकदिवसीय श्रृंखला से पहले ही बाहर हैं।जैसा कि 28 अक्टूबर को क्रिकबज द्वारा रिपोर्ट किया गया था, प्रसिद्ध (30) को 1 और 2 नवंबर को सिमुलेशन परीक्षणों से गुजरना पड़ा था, और अब यह सामने आया है कि तेज गेंदबाज, जो तेजी से खुद को एक विश्वसनीय विकल्प के रूप में स्थापित कर रहा है, सफलतापूर्वक उनके माध्यम से आया है। सीओई की मेडिकल टीम ने उन्हें रिटर्न टू मैच असेसमेंट के लिए हरी झंडी दे दी है।गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में चोटिल हुए भारतीय तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा ने उस मैच में सिर्फ पांच ही ओवर फेंकें।उन्होंने अपने 5 ओवर के स्पैल में 45 रन दिए। इसमें से एक ओवर में उन्होंने 22 रन दिए।यह ओवर पूरी पारी का सबसे महंगा ओवर रहा।वेस्टइंडीज ने सात विकेट पर 405 रन बनाये लेकिन भारत ने 43.3 ओवर में आठ विकेट बाकी रहते जीत दर्ज करके श्रृंखला में 2-0 की बढत बना ली।भारत के बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने दूसरे वनडे के बाद प्रसिद्ध की हैमस्ट्रिंग इंजुरी की पुष्टि की थी।यशस्वी जयसवाल, देवदत्त पडिक्कल, रविचंद्रन स्मरण, ध्रुव जुरेल (कप्तान, विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, औकिब नबी, आकाश दीप, अंशुल कंबोज, मानव सुथार, मुकेश चौधरी, साई सुदर्शन, यश राठौड़, मुकेश कुमार, जसप्रीत बुमराह, कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर)।