सबसे तेज 350 टेस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाज बने कगीसो रबाड़ा

Kagiso Rabada! https://t.co/QkhzQeoZcO — Gills (@gpricey23) October 31, 2026

दक्षिण अफ़्रीका के प्रमुख तेज़ गेंदबाज़ कागिसो रबाडा ने शनिवार को टेस्ट बॉलिंग के रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करा लिया। वे टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे कम गेंदों में 350 विकेट लेने वाले गेंदबाज़ बन गए हैं। इसके साथ ही, उन्होंने न्यूलैंड्स में खेले जा रहे तीसरे और निर्णायक टेस्ट मैच में अपनी घातक गेंदबाज़ी से ऑस्ट्रेलिया को हार झेलने के लिए मजबूर कर दिया।रबाडा ने अपने 75वें टेस्ट मैच में यह मुकाम हासिल किया। ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी के दौरान उन्होंने ट्रैविस हेड (14 रन) को आउट करके यह उपलब्धि पूरी की। उन्होंने 350 विकेट तक पहुँचने के लिए कुल 13,808 गेंदें फेंकीं और दक्षिण अफ़्रीका के ही पूर्व दिग्गज गेंदबाज़ डेल स्टेन के 14,719 गेंदों के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया।इस सूची में पाकिस्तान के वकार युनूस तीसरे स्थान पर हैं, जिन्हें 350 विकेट लेने के लिए 14,905 गेंदें फेंकनी पड़ी थीं।यह उपलब्धि रबाडा के शानदार प्रदर्शन का नतीजा थी। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी के पहले ही ओवर में दो विकेट झटके-मैट रेनशॉ और मार्नस लाबुशेन को आउट किया-और फिर ट्रैविस हेड को पवेलियन भेजकर अपना यह मुकाम पूरा किया।रिपोर्ट्स के अनुसार, इस उपलब्धि के साथ रबाडा के अंतरराष्ट्रीय विकेटों की संख्या 600 हो गई है। वे सभी प्रारूपों को मिलाकर इस मुकाम तक पहुँचने वाले केवल पाँचवें दक्षिण अफ़्रीकी गेंदबाज़ बन गए हैं।31 वर्षीय रबाडा की इस ताज़ा कामयाबी ने उन्हें अपनी पीढ़ी के बेहतरीन तेज़ गेंदबाज़ों के बीच और भी मज़बूत स्थिति में ला खड़ा किया है। जहाँ 350 विकेट तक पहुँचने के लिए खेले गए मैचों की संख्या के हिसाब से वे दक्षिण अफ़्रीकी गेंदबाज़ों में दूसरे स्थान पर हैं, वहीं फेंकी गई गेंदों के आधार पर वे टेस्ट इतिहास में इस मुकाम तक पहुँचने वाले सबसे तेज़ गेंदबाज़ हैं।उनकी इस उपलब्धि की क्रिकेट जगत में हर तरफ़ तारीफ़ हो रही है। प्रशंसक और कमेंटेटर उनकी निरंतरता, आक्रामकता और दबाव वाले पलों में निर्णायक स्पेल डालने की क्षमता की सराहना कर रहे हैं। उनकी बेहतरीन गुणवत्ता और नियंत्रण के कारण उन्हें ‘बॉलिंग का रोल्स-रॉयस’ भी कहा गया है। दक्षिण अफ्रीका के लिए, रबाडा का यह प्रदर्शन सीरीज के एक बेहद अहम मोड़ पर आया। ऑस्ट्रेलिया के टॉप ऑर्डर को ध्वस्त करने की उनकी क्षमता ने एक व्यक्तिगत उपलब्धि को मैच का रुख बदलने वाले योगदान में बदल दिया।न्यूलैंड्स में किए गए इस प्रदर्शन ने एक बार फिर साबित कर दिया कि दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजी आक्रमण के लिए रबाडा कितने महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने शानदार आंकड़ों के साथ-साथ कुछ ही गेंदों में टेस्ट मैच की दिशा बदलने की अपनी अद्भुत क्षमता का भी परिचय दिया।