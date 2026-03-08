INDvsNZ संजू सैमसन ने टी-20 विश्वकप में लगातार तीसरा अर्धशतक जड़ दिया। सैमसन ने वेस्टइंडीज के खिलाफ नाबाद 97 रन बनाए थे जिसकी बदौलत भारत सेमीफाइनल जा सका। इसके बाद उन्होंने सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ आतिशी पारी खेली और आज फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ 33 गेंदों में अर्धशतक जड़ा।
-
20 गेंदों में अभिषेक 52 रन बनाकर हुए आउट, भारत 100 पार
अभिषेक शर्मा ने सिर्फ 18 गेंदों में ही पहले पॉवरप्ले में अपना अर्धशतक बना लिया और न्यूजीलैंड को शुरुआत में ही बैकफुट पर धकेल दिया। पहले पॉवरप्ले में भारत ने 92 रन बना लिए। इसमें से अभिषेक शर्मा ने जैकब डफी और लॉकी फर्ग्यूसन पर बहुत प्रहार किए।हालांकि राचिन रविंद्र की गेंद पर वह कीपर को कैच थमा बैठे। उन्होंने अपनी पारी में 6 चौके और 3 छक्के लगाए।इस ही ओवर में भारत 100 पार हो गया।
-
4 ओवर में 53 रन, सैमसन और अभिषेक ने दिलाई तूफानी शुरुआत
भारतीय सलामी बल्लेबाजों ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तूफानी बल्लेबाजी से शुरुआत की और सिर्फ 4 ओवर में ही 50 का आंकड़ा पार कर लिया। टीम के दोनों बल्लेबाजों ने पिछले सेमीफाइनल में तूफानी बल्लेबाजी करने वाले लॉकी फर्ग्यूसन के एक ओवर में 24 रन बनाए। जिससे थोड़ी धीमी शरुआत के बाद टीम ने लय पकड़ ली।अमूमन अनुशासित गेंदबाजी करने वाले न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने आज शुरुआत में काफी वाइड गेंदबाजी की।
-
T20I WC Final में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर भारत के खिलाफ चुनी गेंदबाजी (Video)
टी-20 विश्वकप के फाइनल में न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ने भारत के कप्तान सूर्याकुमार यादव के सामने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम मेें कोई बदलाव नहीं है जबकि न्यूजीलैंड टीम ने एक बदलाव करते हुए जैकब डफी को टीम में खिलाया है।
भारत:
सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), इशान किशन, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह
न्यूजीलैंड:
मिचेल सैंटनर (कप्तान), फिन एलन, टिम सीफर्ट, रचिन रविंद्र, मार्क चैपमैन, ग्लेन फिलिप्स, डैरिल मिचेल, मैट हेनरी, लॉकी फर्ग्यूसन, काइल जैमीसन, जैकब डफी, जिमी नीशम