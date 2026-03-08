रविवार, 8 मार्च 2026
  • Follow us
  1. खेल-संसार
  2. क्रिकेट
  3. समाचार
  4. India vs Newzealand T20I World Cup Final live Updates
Written By WD Sports Desk
Last Updated : रविवार, 8 मार्च 2026 (19:56 IST)

सैमसन का लगातार तीसरा अर्धशतक, संजू का लाजवाब फॉर्म बरकरार

India
INDvsNZ संजू सैमसन ने टी-20 विश्वकप में लगातार तीसरा अर्धशतक जड़ दिया। सैमसन ने वेस्टइंडीज के खिलाफ नाबाद 97 रन बनाए थे जिसकी बदौलत भारत सेमीफाइनल जा सका। इसके बाद उन्होंने सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ आतिशी पारी खेली और आज फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ 33 गेंदों में अर्धशतक जड़ा। 
  • 20 गेंदों में अभिषेक 52 रन बनाकर हुए आउट, भारत 100 पार
अभिषेक शर्मा ने सिर्फ 18 गेंदों में ही पहले पॉवरप्ले में अपना अर्धशतक बना लिया और न्यूजीलैंड को शुरुआत में ही बैकफुट पर धकेल दिया। पहले पॉवरप्ले में भारत ने 92 रन बना लिए। इसमें से अभिषेक शर्मा ने जैकब डफी और लॉकी फर्ग्यूसन पर बहुत प्रहार किए।हालांकि राचिन रविंद्र की गेंद पर वह कीपर को कैच थमा बैठे। उन्होंने अपनी पारी में 6 चौके और 3 छक्के लगाए।इस ही ओवर में भारत 100 पार हो गया।

  • 4 ओवर में 53 रन, सैमसन और अभिषेक ने दिलाई तूफानी शुरुआत
भारतीय सलामी बल्लेबाजों ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तूफानी बल्लेबाजी से शुरुआत की और सिर्फ 4 ओवर में ही 50 का आंकड़ा पार कर लिया। टीम के दोनों बल्लेबाजों ने पिछले सेमीफाइनल में तूफानी बल्लेबाजी करने वाले लॉकी फर्ग्यूसन के एक ओवर में 24 रन बनाए। जिससे थोड़ी धीमी शरुआत के बाद टीम ने लय पकड़ ली।अमूमन अनुशासित गेंदबाजी करने वाले न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने आज शुरुआत में काफी वाइड गेंदबाजी की।

  • T20I WC Final में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर भारत के खिलाफ चुनी गेंदबाजी (Video)

टी-20 विश्वकप के फाइनल में न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ने भारत के कप्तान सूर्याकुमार यादव के सामने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम मेें कोई बदलाव नहीं है जबकि न्यूजीलैंड टीम ने एक बदलाव करते हुए जैकब डफी को टीम में खिलाया है। 
भारत: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), इशान किशन, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह

न्यूजीलैंड: मिचेल सैंटनर (कप्तान), फिन एलन, टिम सीफर्ट, रचिन रविंद्र, मार्क चैपमैन, ग्लेन फिलिप्स, डैरिल मिचेल, मैट हेनरी, लॉकी फर्ग्यूसन, काइल जैमीसन, जैकब डफी, जिमी नीशम

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

10 हार, 3 सीरीज गंवाई, भारतीय जमीन पर 21वीं सदी के सबसे खराब टेस्ट कोच

10 हार, 3 सीरीज गंवाई, भारतीय जमीन पर 21वीं सदी के सबसे खराब टेस्ट कोचमुख्य कोच गौतम गंभीर का 16 महीने का सफर उतार-चढ़ाव भरा रहा, इस दौरान भारत को घरेलू मैदान पर न्यूजीलैंड से 0-3, ऑस्ट्रेलिया से उसकी सरजमीं पर 1-3 से और अब घरेलू मैदान पर दक्षिण अफ्रीका से 0-2 से हार मिली।इंग्लैंड दौरे पर जरूर मिंया मैजिक के कारण सीरीज बराबर हुई लेकिन वहां भी टीम इंडिया 2 टेस्ट मैच हारी।

WTC Points Table में भारत पाकिस्तान से भी नीचे खिसका

WTC Points Table में भारत पाकिस्तान से भी नीचे खिसकादक्षिण अफ्रीका से दोनों टेस्ट मैच में हार झेलने के बाद भारत विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) तालिका में पांचवें स्थान पर खिसक गया है जिससे उसकी फाइनल में पहुंचने की संभावनाओं को करारा झटका लगा है।बुधवार को गुवाहाटी में दूसरे टेस्ट में 408 रन से मिली हार, पारंपरिक पांच दिवसीय प्रारूप में रनों के लिहाज से भारत की सबसे बड़ी हार है।

INDvsSA ODI मैच पहली बार खेला गया इस नियम से, बल्लेबाजों को हुआ फायदा

INDvsSA ODI मैच पहली बार खेला गया इस नियम से, बल्लेबाजों को हुआ फायदारांची के जेसीए अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में हुआ भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका का मैच एक नए नियम से खेला गया। 34 ओवर के बाद गेंदबाजी कर रही टीम को कोई एक गेंद चुनने को मिली जिससे बाकी के 16 ओवर पूरे होंगे। भारत की पारी के दौरान विराट कोहली ने चुनी हुई गेंद पर जबरदस्त प्रहार किया और धीमे लग रहे शतक को तेज बनाया।

वैभव को नहीं उनके के दोस्त को मिली U19 टीम की कप्तानी, जो हैं CSK का ओपनर

वैभव को नहीं उनके के दोस्त को मिली U19 टीम की कप्तानी, जो हैं CSK का ओपनरमुंबई के बल्लेबाज़ आयुष म्हात्रे को 12 दिसंबर से दुबई में होने वाले ACC अंडर-19 एशिया कप के लिए भारत अंडर-19 टीम का कप्तान बनाया गया है। BCCI ने टूर्नामेंट के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की, जिसमें आक्रामक ओपनर वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं। विहान मल्होत्रा को टीम का उपकप्तान बनाया गया है।

WTC के बाद दूसरे नंबर पर यह जीत, टेम्बा बावुमा भारतीय किला फतह करने के बाद बोले

WTC के बाद दूसरे नंबर पर यह जीत, टेम्बा बावुमा भारतीय किला फतह करने के बाद बोलेमौजूदा विश्व टेस्ट चैंपियन दक्षिण अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बावुमा के लिए भारत को उसकी सरजमीं पर हराना विशेष महत्व रखती है और उनका कहना है कि दो टेस्ट मैच की श्रृंखला जीतना लगभग इस साल के शुरू में मिली विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीत के बराबर ही ही है।दक्षिण अफ्रीका ने भारत के तीन दौरों में लगातार सात टेस्ट गंवाए हैं और उनकी आखिरी जीत 2010 में नागपुर में रही थी

और भी वीडियो देखें

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

खाटू श्याम बाबा

बॉलीवुड

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com