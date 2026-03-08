अहमदाबाद में ऐतिहासिक महामुकाबला, 1.35 लाख दर्शकों की मौजूदगी में न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया रचेगी इतिहास : हर्ष संघवी

India-New Zealand ICC T20 World Cup match : आज अहमदाबाद के विश्व प्रसिद्ध नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का ऐतिहासिक फाइनल मैच खेला जाने वाला है। गुजरात के मंत्री हर्ष संघवी ने इस संबंध में विशेष बयान देते हुए देश-विदेश से आए सभी क्रिकेटप्रेमियों का हार्दिक स्वागत किया। उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में होने वाला यह मुकाबला वैश्विक क्रिकेट प्रशंसकों के लिए एक अविस्मरणीय और यादगार पल साबित होगा।

दर्शकों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार, गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन (GCA) और BCCI द्वारा संयुक्त रूप से कार्य किया गया है। स्टेडियम के अंदर और बाहर कड़ी सुरक्षा के साथ-साथ ट्रैफिक नियंत्रण के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। अंत में संघवी ने दृढ़ आशा व्यक्त की कि टीम इंडिया इस शानदार माहौल में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर T20 वर्ल्ड कप का खिताब जरूर अपने नाम करेगी।

