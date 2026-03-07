शनिवार, 7 मार्च 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. t20 world cup final india vs new zealand special trains mumbai ahmedabad
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :अहमदाबाद , शनिवार, 7 मार्च 2026 (09:00 IST)

भारत-न्यूजीलैंड फाइनल के लिए रेलवे का बड़ा तोहफा, मुंबई-अहमदाबाद के बीच स्पेशल ट्रेनें

special trains for T20 World Cup Final between Mumbai and Ahmedabad
Special Trains for T20 World Cup Final : T20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में भारत और न्यूजीलैंड के बीच 8 मार्च को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मुकाबला होगा। मैच देखने जा रहे क्रिकेट प्रशंसकों की भारी भीड़ को देखते हुए पश्चिम रेलवे ने मुंबई और अहमदाबाद के बीच तेजस एसी सुपरफास्ट सहित विशेष ट्रेनें चलाने का फैसला किया है।

भारत में खेले जा रहे T20 वर्ल्ड कप में क्रिकेट का जबरदस्त रोमांच देखने को मिल रहा है। 5 मार्च को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए रोमांचक सेमीफाइनल में भारत ने इंग्लैंड को 7 रनों से हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। अब यह महामुकाबला 8 मार्च 2026 को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले इस ऐतिहासिक मैच को देखने के लिए देश-विदेश के प्रशंसकों में भारी उत्साह है।

क्रिकेट प्रेमियों के लिए रेलवे का तोहफा: मुंबई-अहमदाबाद स्पेशल ट्रेनें

फाइनल मैच के चलते अहमदाबाद में उमड़ने वाली भारी भीड़ को देखते हुए पश्चिम रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष तैयारी की है। यात्रियों की बढ़ती संख्या को संभालने के लिए मुंबई सेंट्रल और अहमदाबाद के बीच विशेष सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया गया है। पश्चिम रेलवे के अधिकारियों के अनुसार, प्रशंसकों की मांग और डीआरएम पंकज सिंह के साथ चर्चा के बाद शनिवार और रविवार को अतिरिक्त ट्रेनें चलाने का फैसला किया गया।

तेजस एसी सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन का शेड्यूल

रेलवे द्वारा घोषित ट्रेन संख्या 09027 मुंबई सेंट्रल-अहमदाबाद तेजस स्पेशल 7 मार्च (शनिवार) को रात 11:45 बजे मुंबई से रवाना होगी और अगले दिन सुबह 8:30 बजे अहमदाबाद पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 09028 सोमवार, 9 मार्च को सुबह 3:00 बजे अहमदाबाद से रवाना होकर सुबह 11:15 बजे मुंबई सेंट्रल पहुंचेगी। यह प्रीमियम ट्रेन बोरीवली, वापी, सूरत, भरूच और वडोदरा स्टेशनों पर रुकेगी, जिसमें फर्स्ट एसी और अन्य एसी कोच की सुविधा होगी।

विस्टाडोम और आधुनिक कोच वाली दूसरी स्पेशल ट्रेन

यात्रियों को बेहतर अनुभव देने के लिए रेलवे ट्रेन संख्या 09021/09022 भी चलाएगा, जो 8 मार्च को सुबह 6:20 बजे मुंबई से रवाना होकर दोपहर 12:40 बजे अहमदाबाद पहुंचेगी। इस ट्रेन में विस्टाडोम, एग्जीक्यूटिव अनुभूति और एसी चेयर कार जैसे आधुनिक कोच जोड़े गए हैं। मैच खत्म होने के बाद यह ट्रेन दोपहर 3:10 बजे अहमदाबाद से वापस लौटेगी। मुख्य स्टेशनों पर ठहराव होने के कारण दक्षिण गुजरात के प्रशंसकों को भी इसका बड़ा लाभ मिलेगा।

बुकिंग विवरण और यात्रियों के लिए निर्देश

इन स्पेशल ट्रेनों के लिए बुकिंग प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ट्रेन नंबर 09027 के लिए बुकिंग 6 मार्च से शुरू हो चुकी है, जबकि ट्रेन नंबर 09021 के लिए 7 मार्च से टिकट बुक किए जा सकते हैं। यात्री IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट या रेलवे काउंटर के माध्यम से अपनी टिकट बुक कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए यात्रियों को भारतीय रेलवे की आधिकारिक पूछताछ वेबसाइट देखने की सलाह दी गई है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

तीसरा बच्चा पैदा करने पर मिलेंगे 25000 रुपए, शिक्षा भी मिलेगी मुफ्त, सरकार ने पेश किया ड्रॉफ्ट

तीसरा बच्चा पैदा करने पर मिलेंगे 25000 रुपए, शिक्षा भी मिलेगी मुफ्त, सरकार ने पेश किया ड्रॉफ्टदेश अगले महीने से शुरू होने वाली 16वीं जनगणना की तैयारियों में जुटा है, वहीं आंध्रप्रदेश सरकार ने एक चौंकाने वाला और ऐतिहासिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने राज्य में 'जनसंख्या प्रबंधन नीति' का ड्राफ्ट पेश किया है। इस नीति के तहत मुख्य प्रावधान के तहत तीसरा बच्चा होने पर दंपत्ति को 25,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

Iran-Israel War : अयातुल्लाह खामेनेई का दाहिना हाथ निकला गद्दार, ismail qaani पर क्यों गहराया शक, Mossad के एजेंट होने का क्या है सच

Iran-Israel War : अयातुल्लाह खामेनेई का दाहिना हाथ निकला गद्दार, ismail qaani पर क्यों गहराया शक, Mossad के एजेंट होने का क्या है सचIsmail Qaani : अयातुल्लाह खामेनेई का खात्मा करने के बाद अमेरिका और इजराइल लगातार ईरान पर हमले कर रहे हैं। ईरान भी मुस्तैदी से डटा हुआ है। इस जंग में 1300 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इस बीच एक खबर ने सभी को हैरान कर दिया है। ईरान की कुख्यात कुद्स फोर्स का चीफ इस्माइल कानी, जिसे अयातुल्लाह खामेनेई का दायां हाथ माना जाता था।

AIIMS जोधपुर से UPSC टॉपर, पढ़िए Anuj Agnihotri की सक्सेस स्टोरी, बताया सफलता का राज

AIIMS जोधपुर से UPSC टॉपर, पढ़िए Anuj Agnihotri की सक्सेस स्टोरी, बताया सफलता का राजअनुज अग्निहोत्री ने संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सिविल सेवा परीक्षा 2025 में ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल कर पूरे प्रदेश का मान बढ़ाया है। देश की सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षा यूपीएसी में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले अनुज अग्निहोत्री आज लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुके हैं।

LPG : देश में तेल, रसोई गैस की किल्लत नहीं होगी, भारत के पास जरूरत से ज्यादा सप्लाई, जानिए कैसे होता है एलपीजी का प्रोडक्शन

LPG : देश में तेल, रसोई गैस की किल्लत नहीं होगी, भारत के पास जरूरत से ज्यादा सप्लाई, जानिए कैसे होता है एलपीजी का प्रोडक्शनमिडिल ईस्ट में युद्ध संकट के चलते वैश्विक ईंधन आपूर्ति में पैदा हुई बाधाओं के बीच, भारत सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MoPNG) ने देश की सभी तेल शोधन (Refining) कंपनियों को आदेश दिया है कि वे एलपीजी (LPG) के उत्पादन को अधिकतम स्तर पर ले जाएं।

ट्रंप कौन होता है भारत को रूस से तेल खरीदने की ‘इजाजत’ देने वाला?

ट्रंप कौन होता है भारत को रूस से तेल खरीदने की ‘इजाजत’ देने वाला?यह नारा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, लेकिन अब यह सिर्फ एक ट्रोल नहीं, बल्कि एक कड़वी सच्चाई का प्रतीक बन गया है। क्या भारतीय विदेश नीति की कभी इतनी दुर्दशा हुई थी? दो घटनाएं एक साथ सामने आई हैं, जो न सिर्फ राष्ट्रीय स्वाभिमान को चोट पहुंचा रही हैं, बल्कि सवाल खड़ा कर रही हैं – क्या हम अब अपनी समुद्री सीमा, अपनी ऊर्जा सुरक्षा और अपने रणनीतिक फैसलों पर भी अमेरिका की ‘मंजूरी’ लेते हैं?

और भी वीडियो देखें

भारत-न्यूजीलैंड फाइनल के लिए रेलवे का बड़ा तोहफा, मुंबई-अहमदाबाद के बीच स्पेशल ट्रेनें

भारत-न्यूजीलैंड फाइनल के लिए रेलवे का बड़ा तोहफा, मुंबई-अहमदाबाद के बीच स्पेशल ट्रेनेंT20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में भारत और न्यूजीलैंड के बीच 8 मार्च को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मुकाबला होगा। मैच देखने जा रहे क्रिकेट प्रशंसकों की भारी भीड़ को देखते हुए पश्चिम रेलवे ने मुंबई और अहमदाबाद के बीच तेजस एसी सुपरफास्ट सहित विशेष ट्रेनें चलाने का फैसला किया है।

उमरेठ विधायक गोविंदभाई परमार का हार्ट अटैक से निधन, गुजरात की राजनीति में शोक की लहर

उमरेठ विधायक गोविंदभाई परमार का हार्ट अटैक से निधन, गुजरात की राजनीति में शोक की लहरGujarat News in Hindi : गुजरात के राजनीतिक जगत से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। आणंद जिले की उमरेठ विधानसभा सीट से वर्तमान विधायक और गुजरात सरकार के पूर्व मंत्री गोविंदभाई रायजीभाई परमार का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। उनके आकस्मिक निधन की खबर से राजनीतिक और सामाजिक हलकों में शोक की लहर दौड़ गई है।

7 मार्च की बड़ी खबरें: ईरान-अमेरिका युद्ध का 8वां दिन, ट्रंप का बड़ा दावा, भारत में LPG सिलेंडर महंगा

7 मार्च की बड़ी खबरें: ईरान-अमेरिका युद्ध का 8वां दिन, ट्रंप का बड़ा दावा, भारत में LPG सिलेंडर महंगा7 March Top News : ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध का आज 8वां दिन है। अमेरिका ने ईरान की तीनों सेनाओं को खत्म करने का दावा किया। इस बीच एक अमेरिकी अखबार ने आरोप लगाया कि रूस ईरान को अमेरिकी युद्धपोनों की जानकारी दे रहा है। युद्ध की वजह से भारत में रसोई गैस के दाम बढ़ गए। 7 मार्च की बड़ी खबरें :

ईरान-अमेरिका युद्ध का असर: भारत में LPG सिलेंडर 60 रुपए महंगा, जानें दिल्ली-मुंबई समेत बड़े शहरों के नए दाम

ईरान-अमेरिका युद्ध का असर: भारत में LPG सिलेंडर 60 रुपए महंगा, जानें दिल्ली-मुंबई समेत बड़े शहरों के नए दामLPG Cylinder Price in India : ईरान अमेरिका युद्ध के बीच भारत में 14.2 किलो वाले घरेलू रसोई गैस के दाम 60 रुपए बढ़ गए हैं। दिल्ली में अब घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 853 से बढ़कर 913 रुपए हो गई है। वहीं कमर्शियल सिलेंडर 115 रुपए महंगा मिलेगा। यह बढ़ोतरी 7 मार्च से लागू हो गई है।

भारत ने बचाया ईरान का दूसरा युद्धपोत, तकनीकी खराबी के बाद 183 नौसैनिकों समेत मांगी मदद

भारत ने बचाया ईरान का दूसरा युद्धपोत, तकनीकी खराबी के बाद 183 नौसैनिकों समेत मांगी मददईरान का एक युद्धपोत IRIS लावन भारत के कोच्चि बंदरगाह पर रुका हुआ है। इस युद्धपोत के 183 चालक दल के सदस्यों को फिलहाल कोच्चि में भारतीय नौसेना की सुविधाओं में ठहराया गया है। सरकारी सूत्रों के अनुसार श्रीलंका के दक्षिण में IRIS Dena से जुड़े घटनाक्रम से कुछ दिन पहले ईरान ने भारत से अपने युद्धपोत IRIS Lavan को शरण देने का अनुरोध किया था।

Nothing का बड़ा धमाका: धांसू लुक के साथ Phone 4a और 4a Pro लॉन्च, साथ में 135 घंटे चलने वाला हेडफोन भी!

Nothing का बड़ा धमाका: धांसू लुक के साथ Phone 4a और 4a Pro लॉन्च, साथ में 135 घंटे चलने वाला हेडफोन भी!लंदन स्थित टेक कंपनी Nothing ने ग्लोबल मार्केट में अपनी नई स्मार्टफोन सीरीज Phone 4a और Phone 4a Pro से पर्दा उठा दिया है। पिछले साल की 3a सीरीज की सफलता के बाद, कंपनी ने इस साल अपने मिड-रेंज पोर्टफोलियो को और मजबूत किया है।

Samsung ने लॉन्च की Galaxy S26 सीरीज, जानिए क्या हैं खूबियां

Samsung ने लॉन्च की Galaxy S26 सीरीज, जानिए क्या हैं खूबियांSamsung Electronics ने अपनी नई फ्लैगशिप Samsung Galaxy S26 Series को आधिकारिक तौर पर पेश कर दिया है। कंपनी का दावा है कि यह अब तक का सबसे इंट्यूटिव और एडवांस Galaxy AI फोन है, जो रोजमर्रा के कामों को पहले से ज्यादा आसान और तेज बना देगा।

Samsung Galaxy S26 Ultra vs S25 Ultra vs iPhone 17 Pro Max : कीमत से कैमरा तक जानें कौन है सबसे दमदार फ्लैगशिप?

Samsung Galaxy S26 Ultra vs S25 Ultra vs iPhone 17 Pro Max : कीमत से कैमरा तक जानें कौन है सबसे दमदार फ्लैगशिप?सैन फ्रांसिस्को में आयोजित Galaxy Unpacked इवेंट में सैमसंग ने अपने नए अल्ट्रा-प्रीमियम स्मार्टफोन Samsung Galaxy S26 Ultra को लॉन्च कर हाई-एंड स्मार्टफोन बाजार की तस्वीर बदल दी है। हार्डवेयर-लेवल Privacy Display टेक्नोलॉजी और कस्टमाइज्ड Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट के साथ आया यह फोन अब अपने ही पिछले मॉडल Samsung Galaxy S25 Ultra और हाल ही में लॉन्च हुए Apple iPhone 17 Pro Max को सीधी टक्कर दे रहा है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

खाटू श्याम बाबा

बॉलीवुड

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com