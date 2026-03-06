2022 में जैकब बेथल स्टैंड्स में मना रहे थे इंग्लैंड की जीत का जश्न, कल शतकवीर बनकर जीता सम्मान (Video)

22 वर्षीय जैकब बेथल ने करिश्माई शतक बनाकर भारत को सेमीफाइनल में जीत के लिए तरसा दिया। जैकब बेथल ने शतक लगाकर अकेला किला लड़ाया और 254 रनों के पहाड़नुमा लक्ष्य को पाने में अंतिम ओवर में ऑलआउट हो गए। लेकिन उन्होंने भारतीय क्रिकेट प्रेमियों का सम्मान जीत लिया। यह वही जैकब बैथल है जो साल 2022 में इंग्लैंड की खिताबी जीत के दौरान स्टैंड्स से जश्न मना रहे थे।254 रनों के मुश्किल लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसने 38 के स्कोर पर अपने दो विकेट गंवा दिये। फिल साल्ट (पांच) और कप्तान हैरी ब्रूक (सात) रन बनाकर आउट हुये। छठें ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने जॉस बटलर को आउट कर भारत को तीसरी सफलता दिलाई। जॉस बटलर ने 17 गेंदों में चार चौके और एक छक्का लगाते हुए 25 रन बनाये। इसके बाद टॉम बैटन (17) को अक्षर पटेल ने बोल्ड आउट किया। इसके बाद विल जैक्स ने जेकब बेथल के साथ पांचवें विकेट के लिए विस्फोटक 77 रन जोड़ कर भारत की चिंता बढ़ा दी। 14वें ओवर में अर्शदीप ने विल जैक्स को आउट कर इस साझेदारी को तोड़ा। विल जैक्स ने 20 गेंदो में चार चौके और दो छक्के लगाते हुए 35 रन बनाये।19वें ओवर की तीसरी गेंद पर हार्दिक ने सैम करन (18) को आउट कर एक बार फिर मैच का पासा पलटा। आखिरी ओवर में शिवम दुबे की पहली गेंद जेकब बेथेल को रनआउट कर इंग्लैंड की उम्मीदों को तगड़ा झटका दिया। जेकब बेथेल ने 48 गेंदों में आठ चौके और सात छक्के जड़ते हुए 105 रनों की पारी खेली। इंग्लैंड की टीम निर्धारित 20 ओवरों में सात विकेट पर 246 रन ही बना सकी और मुकाबला सात रनों से हार गई।जोफ़्रा आर्चर ने आखिरी ओवर में तीन छक्के लगाते हुए नाबाद 19 रन बनाये। भारत रविवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरी बार खिताब जीतने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में उतरेगा।भारत की ओर से हार्दिक पंड्या ने दो विकेट लिये। जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती और अर्शदीप सिंह ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया।