मिडिल ईस्ट जंग का असर: पाकिस्तान में पेट्रोल 55 रुपए लीटर महंगा, सिर्फ 14 दिन का तेल स्टॉक

Pakistan Petrol Price : अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध की वजह से दुनियाभर में तेल का संकट गहराने लगा है। पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल के दामों में आग लग गई। पेट्रोल की कीमतों में 55 रुपए लीटर का इजाफा होने से हड़कंप मच गया। यहां पेट्रोल 321 रुपए प्रति लीटर हो गए। हाई स्पीड डीजल का भाव 335.86 रुपए प्रति लीटर हो गया। पहले इसकी कीमत 280.86 रुपए प्रति लीटर थी।

मिडिल ईस्ट की जंग की वजह से स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से तेल सप्लाय प्रभावित होने की वजह से पाकिस्तान में पेट्रोल की भारी किल्लत दिखाई दे रही है। पेट्रोल पंपों पर वाहनों की कतारें लगी हुई है। पेट्रोल डीजल की कमी से यहां ताले लगे हुए हैं।

पाकिस्तान के ऑइल डीलर्स का दावा है कि देश में सिर्फ 14 दिन का ही तेल स्टॉक बचा है। अगर युद्ध और बढ़ता है तो पाकिस्तान को बड़े ऊर्जा का सामना करना पड़ सकता है।

मीडिया खबरों के अनुसार, तेल संकट को देखते हुए पाकिस्तान सरकार बड़े शहरों में वर्क फ्रॉम होम लागू कर सकती है। स्कूलों में भी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो सकती है।

edited by : Nrapendra Gupta