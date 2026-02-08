टी-20 वर्ल्ड कप में New Zealand ने अफगानिस्तान 5 विकेट से हराया

न्यूजीलैंड ने आईसीसी टी20 विश्व कप के ग्रुप डी मैच में रविवार को यहां अफगानिस्तान को पांच विकेट से हराकर अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ की। न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान की खतरनाक स्पिन तिकड़ी की चुनौती को पार करते हुए अपने टी-20 वर्ल्ड कप अभियान की शुरुआत धमाकेदार अंदाज में की है।

रविवार को चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम (चेपॉक) में खेले गए मुकाबले में, 'ब्लैक कैप्स' ने 5 विकेट से संयमित जीत दर्ज की। इस जीत के साथ कीवी बल्लेबाजों ने यह साबित कर दिया कि वे विश्व स्तरीय स्पिन आक्रमण के सामने न सिर्फ टिक सकते हैं, बल्कि उसे पछाड़ने का माद्दा भी रखते हैं।

अफगानिस्तान ने मैच के दौरान न्यूजीलैंड पर दबाव बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन कीवी टीम ने बेहद शांति के साथ इस चुनौती का सामना किया। कीवी बल्लेबाजों ने मुश्किल समय में धैर्य बनाए रखा और मैच को अपने पक्ष में मोड़ने में सफल रहे। 183 रनों के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम के लिए टिम सीफर्ट संकटमोचक बनकर उभरे। सीफर्ट ने समय पर एक शानदार अर्धशतक जड़ा, जिसने टीम की जीत की राह आसान कर दी। न्यूजीलैंड ने लक्ष्य को 13 गेंद शेष रहते ही हासिल कर लिया। Edited by : Sudhir Sharma