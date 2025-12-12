WTC अंक तालिका में भारतीय टेस्ट टीम छठे पायदान पर लुढ़की, सिर्फ इन 3 टीमों से ऊपर

New Zealand advance to equal third spot after a comprehensive win in Wellington against the West Indies #WTC27 | #NZvWI : https://t.co/UjPfevoi17 pic.twitter.com/9hkNmAWbxX — ICC (@ICC) December 12, 2025

वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट में शुक्रवार को न्यूजीलैंड की नौ विकेट की जीत के बाद भारतीय टीम विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की तालिका में एक स्थान फिसल कर छठे पायदान पर पहुंच गयी।इस शानदार जीत से तीन मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त के साथ न्यूजीलैंड की टीम तालिका में संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर आ गयी।विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की शुरुआती दो चक्र की उपविजेता रही भारतीय टीम को पिछले महीने घरेलू मैदान पर दक्षिण अफ्रीका से 0-2 से हार का सामना करने के बाद बड़ा खामियाजा उठाना पड़ा था। टीम तब तालिका ने पांचवें स्थान पर खिसक गयी थी जबकि उस समय न्यूजीलैंड छठे स्थान पर था।बेसिन रिवर्स में खेले गए दूसरे टेस्ट में शुक्रवार को न्यूजीलैंड की बड़ी जीत के बाद तालिका में उलटफेर देखने को मिला।पूर्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया 100 प्रतिशत अंकों (जीत-हार प्रतिशत) के साथ शीर्ष पर बना हुआ है, जबकि दक्षिण अफ्रीका 75 प्रतिशत अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है।श्रीलंका (66.67) संयुक्त तीसरे जबकि पाकिस्तान (50) पांचवें स्थान पर हैं। न्यूजीलैंड ने अब तक 66.67 प्रतिशत अंक अर्जित किए हैं, जबकि भारत का जीत-हार प्रतिशत 48.15 है।इंग्लैंड अगर एशेज में वापसी करने में सफल रहा तो भारतीय टीम और नीचे खिसककर सातवें स्थान पर आ सकती है।ऑस्ट्रेलिया एशेज श्रृंखला में 2-0 से आगे है और श्रृंखला में तीन और मैच खेले जाने हैं।वेस्टइंडीज के खिलाफ इस जीत से न्यूजीलैंड को 12 अंक मिले जबकि श्रृंखला का शुरुआती मुकाबला ड्रॉ पर छूटा था। न्यूजीलैंड 16 अंक और 66.67 प्रतिशत अंक के साथ श्रीलंका के साथ संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर है।श्रृंखला का तीसरा टेस्ट मैच 18 दिसंबर से होगा।भारतीय टीम को अपनी अगली टेस्ट श्रृंखला अगस्त 2026 में श्रीलंका के खिलाफ खेलनी है।