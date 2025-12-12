शुक्रवार, 12 दिसंबर 2025
Written By WD Sports Desk
Last Modified: शुक्रवार, 12 दिसंबर 2025 (13:46 IST)

कप्तान सूर्या और उपकप्तान गिल के बुरे फॉर्म से त्रस्त हुए भारतीय फैंस

Suryakumar Yadav
भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा कि टीम अभिषेक शर्मा पर निर्भर नहीं रह सकती, मुझे शुभमन गिल और अन्य को बल्लेबाजी की जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी।

क्विंटन डी कॉक की 90 रनों की पारी की बदौलत भारत को 214 रनों का बड़ा लक्ष्य मिला था लेकिन गिल एक बार फिर विफल रहे और पहली ही गेंद पर लुंगी एन्गिडी का शिकार बन गए। वहीं सूर्यकुमार भी महज़ पांच रन ही बना पाए जिसके चलते भारत ने पावरप्ले के भीतर ही महज़ 32 के स्कोर पर अपने तीन विकेट गंवा दिए।

पोस्ट मैच प्रेज़ेंटेशन में सूर्यकुमार ने कहा, "मुझे लगता है कि मुझे और शुभमन को अच्छी शुरुआत देनी चाहिए थी, क्योंकि हम हर बार अभिषेक पर निर्भर नहीं रह सकते। वह जिस तरह से बल्लेबाज़ी कर रहे हैं, उनका भी ख़राब दिन हो सकता है इसलिए मुझे, शुभमन को और कुछ अन्य बल्लेबाज़ों को ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए थी। शुभमन पहली ही गेंद पर आउट हो गए। मुझे वह ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए थी और थोड़ी देर तक बल्लेबाज़ी करनी चाहिए थी।"

कप्तान सूर्यकुमार यादव की लंबे समय से खराब फॉर्म इस श्रृंखला से पहले चर्चा का मुख्य विषय रहा है। आईपीएल में उन्होंने मुंबई इंडियंस के लिए 717 रन बनाए थे लेकिन इसके बाद वह अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाए।

पिछले साल जुलाई में पूर्णकालिक टी20 कप्तान के रूप में पदभार संभालने के बाद से वह 17 पारियों में 201 रन ही बना पाए और उनका औसत 11.82 रहा। यही नहीं उनका स्ट्राइक रेट भी 120.77 तक गिर गया जबकि 2022 में यह 187 था। सूर्यकुमार के लिए विश्व कप से पहले यह श्रृंखला बेहद महत्वपूर्ण होगी क्योंकि मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी वह पांच मैचों में 165 रन ही बना सके थे।
Shubhman Gill
वहीं वर्ष 2025 में टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी करते हुए शुभमन गिल का प्रदर्शन प्रभावशाली नहीं रहा है। उन्होंने इस साल जो 14 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले उनमें 184 गेंद पर 143 से अधिक के स्ट्राइक रेट से 263 रन बनाए हैं जिसमें सिर्फ चार छक्के शामिल है। 33 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 29.89 की औसत से 837 रन बनाने वाले गिल के लिए यह श्रृंखला आईसीसी प्रतियोगिता से पहले अच्छी तैयारी करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।
