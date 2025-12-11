शुभमन गिल को जल्द मिलेगा A+ अनुबंध, 7 करोड़ कमाई के यह है आंकड़े

Gill's numbers across formats and there's one outlier pic.twitter.com/QT0Pt1Qoax — Cricbuzz (@cricbuzz) December 10, 2025

भारतीय टेस्ट और वनडे टीम के कप्तान शुभमन गिल को जल्द ही A+ का अनुबंध यानि की सालाना 7 करोड़ रुपए से नवाजा जाएगा। इसका मतलब यह है कि वह अब विराट कोहली और रोहित शर्मा की ग्रेड में आ चुके हैं।हालांकि इंग्लैंड के दौरे को छोड़ दिया जाए तो उनका बल्ला सफेद गेंद की क्रिकेट में खामोश रहा है।इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट कप्तान के तौर पर अपनी पहली श्रृंखला में शानदार प्रदर्शन करते हुए 754 रन बनाने वाले गिल सबसे छोटे प्रारूप में वैसा फॉर्म नहीं दिखा पाए हैं।श्रीलंका के खिलाफ 30 जुलाई 2024 में टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले शुभमन गिल ना केवल एशिया कप की टी-20 टीम में शामिल हुए बल्कि आते साथ ही उपकप्तान भी बन गए। वर्ष 2025 में टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी करते हुए गिल का प्रदर्शन प्रभावशाली नहीं रहा है। उन्होंने इस साल जो 13 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले उनमें 183 गेंद पर 143 से अधिक के स्ट्राइक रेट से 263 रन बनाए हैं जिसमें सिर्फ चार छक्के शामिल है।ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनको पूर्णकालिक कप्तानी सौंपी गई लेकिन पूरी सीरीज में वह फ्लॉप रहे जबकि नजरें विराट कोहली और रोहित शर्मा के प्रदर्शन पर टिकी थी। ऐेसे में कई फैंस ने अभी से इस खबर को सत्य मानकर आलोचना शुरु कर दी है।आईपीएल 2025 में गिल ने गुजरात टाइटंस को तीसरी बार प्लेऑफ में पहुंचाने में अहम भूमिका अदा की थी। गिल ने 15 पारियों में 50 की औसत, 155.87 के स्ट्राइक रेट के साथ 650 रन बनाए थे। गिल सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में चौथे स्थान पर भी थे। गिल ने अब तक 21 टी20 खेले हैं जिसमें उन्होंने 30.42 की औसत से 578 रन बनाए हैं और उनके नाम एक शतक भी है जो न्यूजीलैंड के खिलाफ आया था।