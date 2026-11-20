तिलक और कुशाग्र के शतक के बाद प्रिंस और हर्षित का कहर, भारत ने नेपाल को 306 रनों से रौंदा

Records tumbled this afternoon as Rana and Yadav put on a show with the ball! India 'A' kick off their campaign with a win and a massive boost to their NRR #DPWorldMensAsiaCupRisingStars2026 #INDvNEP #ACC https://t.co/qp913xxapa — Asian Cricket Council (@ACCMedia1) November 20, 2026

INDvsNEP चोट के बाद टीम में वापस लौटे हर्षित राणा और प्रिंस यादव की घातक गेंदबाजी की बदौलत भारत ने नेपाल को 11 ओवर में सिर्फ 26 रनों पर समेट के 306 रनों के विशाल अंतर से हराकर कतर के दोहा में खेले गए राइजिंग एशिया कप के पहले एकदिवसीय में विजयी शुरुआत की। इससे पहले कुमार कुशाग्र (117) और तिलक वर्मा (107) के शानदार शतकों तथा उनके बीच चौथे विकेट के लिए 206 रन की जबरदस्त साझेदारी की बदौलत भारत ए ने नेपाल के खिलाफ एशिया कप राइज़िंग स्टार्स के ग्रुप बी मैच में शुक्रवार को 50 ओवर में नौ विकेट पर 332 रन का विशाल स्कोर बना लिया।नेपाल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया।यह फैसला उस समय तक सही नजर आ रहा था जब भारत ने 42 रन तक अपने तीन विकेट गंवा दिए थे।अभिषेक शर्मा नौ, आयुष बदौनी दो और वैभव सूर्यवंशी 26 रन बनाकर आउट हुए।15 ओवर के बाद, भारत की हालत खराब थी। वे बचने के लिए लड़ रहे थे। फिर तिलक और कुमार ने मिलकर इनिंग संभाली और सिर्फ़ सिंगल्स लेने पर ध्यान दिया। वे सेट हो गए और फिर बॉलिंग पर टूट पड़े। दोनों बैट्समैन अपनी-अपनी लय में आ गए। और नेपाल के बॉलर्स की खूब धुनाई हुई।कुमार कुशाग्र ने अपना पहला शतक बनाया और उसके बाद वर्मा ने। उनके आउट होने के बाद नेपाल ने कुछ विकेट तो लिए लेकिन रन बनाने की रफ़्तार कम नहीं हुई। सूर्यांश शेडगे (नाबाद 36) ने एक कैमियो किया और इंडिया ने 330 का आंकड़ा पार कर लिया। सूर्यांश शेडगे ने आखिरी ओवर में दो छक्के सहित कुल 14 गेंदों में चार छक्के मारे।कुमार कुशाग्र ने 102 गेंदों पर 117 रन में 10 चौके और पांच छक्के मारे जबकि तिलक ने 113 गेंदों पर 107 रन में छह चौके और चार छक्के मारे। नेपाल की तरफ से ललित राजबंशी और संदीप लैमीछाने ने तीन-तीन विकेट लिए।