5 T-20I मैचों के बाद भारत ने 200 रनों से कम रन दिए, फिलिप्स का फिर पचासा
INDvsNZ करीब 5 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच के बाद भारतीय तेज गेंदबाजों ने 200 से कम रन दिए। इससे पहले भारत ने लखनऊ में खेले पहले टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में वेस्टइंडीज को 175 रनों पर रोका था।ग्लेन फिलिप्स (70) और बेवोन जैकब्स (56) की पारियों के दम पर न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में शनिवार को पांच विकेट पर 180 रन बनाये। न्यूजीलैंड के दोनों बल्लेबाजों ने चौथे विकेट के लिये 116 रन की साझेदारी की।
फिलिप्स ने 43 गेंद में चार छक्कों और चार चौकों की मदद से 70 रन बनाये। जैकब्स ने 46 गेंद में 56 रन बनाये जिसमें पांच चौके और एक छक्का शामिल है।
न्यूजीलैंड: मिचेल सैंटनर (कप्तान), फिन एलन, माइकल ब्रैसवेल, जैकब डफी, लॉकी फर्ग्यूसन, मैट हेनरी, बेवन जैकब्स, डैरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, टिम सीफर्ट, नाथन स्मिथ
भारत: श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, वैभव सूर्यवंशी, तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, नीतीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, प्रिंस यादव,अर्शदीप सिंह, भुवनेश्वर कुमार
An 116-run partnership between Glenn Phillips (70) and Bevon Jacobs (58) boosting the batting innings in Christchurch Watch and follow the second innings LIVE in NZ on Sky Sport Sport Nation NZ and The ACC #NZvIND https://t.co/3klOU3dBEP— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) October 24, 2026
न्यूजीलैंड: मिचेल सैंटनर (कप्तान), फिन एलन, माइकल ब्रैसवेल, जैकब डफी, लॉकी फर्ग्यूसन, मैट हेनरी, बेवन जैकब्स, डैरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, टिम सीफर्ट, नाथन स्मिथ