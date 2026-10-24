रजनीकांत की 'जेलर 2' का गदर, 'सुल्तान' और 'सलार' को छोड़ा पीछे, दुनियाभर में कमाए इतने करोड़ रुपए

भारतीय सिनेमा के थलाइवा रजनीकांत का जादू एक बार फिर दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रहा है। निर्देशक नेल्सन दिलीपकुमार के निर्देशन में बनी एक्शन-ड्रामा फिल्म 'जेलर 2' बॉक्स ऑफिस पर लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। नवरात्रि और दशहरा की छुट्टियों का भरपूर फायदा उठाने के बाद, कामकाजी दिनों में मामूली गिरावट के बावजूद यह फिल्म धुआंधार कमाई कर रही है।

फिल्म ने रिलीज के महज 9 दिनों में दुनिया भर में 628 करोड़ रुपए का विशाल ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है। रिलीज के दूसरे शुक्रवार (9वें दिन) 'जेलर 2' ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 14.50 करोड़ रुपए नेट का शानदार कारोबार किया। इसके साथ ही फिल्म का भारत में कुल नेट कलेक्शन 348.85 करोड़ रुपए (ग्रॉस 408.55 करोड़) तक पहुंच गया है।

अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी रजनीकांत की फैन फॉलोइंग का असर साफ दिख रहा है। 9 दिनों के भीतर फिल्म ने विदेशी बॉक्स ऑफिस से लगभग $23 मिलियन (करीब 219.50 करोड़ रुपए) जुटाए हैं। घरेलू और विदेशी कमाई को मिलाकर 'जेलर 2' का कुल वर्ल्डवाइड कलेक्शन 628 करोड़ रुपए ग्रॉस हो चुका है। इस आंकड़े के साथ ही फिल्म भारत की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली 20 फिल्मों की सूची में शामिल हो गई है।

सलमान खान की 'सुल्तान' और 'सलाार' को पछाड़ा

अपनी इस धमाकेदार कमाई के साथ 'जेलर 2' ने हिंदी और साउथ सिनेमा की कई ऑल-टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सलमान खान की 2016 में आई कुश्ती-ड्रामा फिल्म 'सुल्तान' का लाइफटाइम वर्ल्डवाइड कलेक्शन 623 करोड़ था, जिसे 'जेलर 2' ने 9वें दिन ही पीछे छोड़ दिया। प्रभास स्टारर 'सलार पार्ट 1' (617 करोड़) का रिकॉर्ड भी अब टूट चुका है।

बनी दूसरी सबसे बड़ी तमिल फिल्म, '2.0' का रिकॉर्ड निशाने पर

'जेलर 2' ने कोलिवुड (तमिल सिनेमा) के इतिहास में भी अपना नाम दर्ज करा लिया है। गुरुवार को ही इस फिल्म ने अपने पहले पार्ट यानी 'जेलर 1' (604 करोड़) और थलपति विजय की 'लियो' (605 करोड़) के लाइफटाइम कलेक्शन को ध्वस्त कर दिया था।

अब 'जेलर 2' इतिहास की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई है। फिलहाल इस लिस्ट में सबसे ऊपर शंकर के निर्देशन में बनी '2.0' (691 करोड़ रुपए) का नाम है, जिसमें रजनीकांत और अक्षय कुमार मुख्य भूमिकाओं में थे। फिल्म की वर्तमान रफ्तार को देखते हुए ट्रेड विश्लेषकों का मानना है कि 'जेलर 2' जल्द ही '2.0' का रिकॉर्ड तोड़कर नंबर-1 का ताज अपने नाम कर सकती है।

'जेलर 2' सन पिक्चर्स के बैनर तले बनाई गई है। आमतौर पर सीक्वल फिल्मों से दूरी बनाने वाले सुपरस्टार रजनीकांत ने 'टाइगर' मुथुवेल पांडियन के अपने आइकॉनिक किरदार को दोहराने के लिए खास दिलचस्पी दिखाई। इस बार फिल्म में उनका मुकाबला नए और ज्यादा खतरनाक दुश्मनों से है।

फिल्म में राम्या कृष्णन, योगी बाबू, मिरना और ऋत्विक ने अपने पुराने किरदारों को आगे बढ़ाया है, जबकि एस. जे. सूर्या, मिथुन चक्रवर्ती, सूरज वेंजरामूडू, विद्या बालन, अन्ना राजन और जतिन सरना जैसे दिग्गज कलाकारों की नई एंट्री हुई है। इसके अलावा फिल्म में रितिक रोशन, मोहनलाल, शिव राजकुमार और जैकी श्रॉफ के हाई-प्रोफाइल कैमियोज ने सिनेमाघरों में दर्शकों का मज़ा दोगुना कर दिया है।