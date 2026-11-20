'सैंडपेपर नहीं, बोतल के ढक्कन से छेड़ते थे गेंद', विवादों के बीच शोएब अख्तर के खुलासे से मचा तहलका [VIDEO]

क्रिकेट में बॉल टेंपरिंग का जिक्र आते ही 2018 का ऑस्ट्रेलिया का सैंडपेपर (Sandpaper) विवाद याद आ जाता है। अब पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर (Shoaib Akhtar) ने अपने दौर को लेकर ऐसा खुलासा किया है, जिसने इस पुराने विवाद को फिर चर्चा में ला दिया है। अख्तर ने बताया कि उनके खेलने के दिनों में पाकिस्तानी खिलाड़ी गेंद की स्थिति बदलने के लिए सैंडपेपर नहीं, बल्कि बोतल के ढक्कनों (Bottle Tops) का इस्तेमाल करते थे। इतना ही नहीं, उन्होंने उस्मान ख्वाजा के इस दावे का भी समर्थन किया कि ऑस्ट्रेलिया के सैंडपेपर विवाद की जानकारी सिर्फ तीन खिलाड़ियों तक सीमित नहीं थी, बल्कि पूरी टीम को इसकी भनक थी।

सैंडपेपर नहीं, बोतल के ढक्कनों से गेंद की हालत बदलते थे पाकिस्तानी खिलाड़ी

शोएब अख्तर ने विजडन के पॉडकास्ट 'द स्कूप' में बातचीत के दौरान यह खुलासा किया। उन्होंने 2018 के सैंडपेपर विवाद को बार-बार उठाए जाने पर भी सवाल खड़े किए। अख्तर के मुताबिक, उनके दौर में इंग्लैंड में खेलते समय पाकिस्तानी खिलाड़ी गेंद की स्थिति बदलने के लिए बोतल के ढक्कनों का इस्तेमाल करते थे। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि उस समय गेंद बदलने जैसी घटनाएं भी होती थीं।

अख्तर ने कहा कि इस विवाद को अब और तूल देने की जरूरत नहीं है। उनके मुताबिक, ऐसी गतिविधियों का असर सिर्फ ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट पर नहीं पड़ा, बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट को भी इसका नुकसान उठाना पड़ा था। उन्होंने माना कि रिवर्स स्विंग हासिल करना टीम के लिए काफी अहम होता था और इसके लिए गेंद की स्थिति बदलने जैसी हरकतें की जाती थीं।





SHOCKING REVELATION FROM SHOAIB AKHTAR: Shoaib Akhtar revealed that Pakistan used to use bottle tops, change the balls and do all sorts of things back in 90s. There was a time when I felt like I was playing against 22 guys because every player I faced was under the scrutiny of match-fixing. I don't want to take any names because I can't throw them under the bus. — Indian Cricket Ministry (@Tejashyyyyyy) November 19, 2026

'ऐसा फैसला सिर्फ दो-तीन खिलाड़ी नहीं ले सकते', ख्वाजा के दावे का किया समर्थन

शोएब अख्तर ने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा की बात से भी सहमति जताई। ख्वाजा ने अपनी आत्मकथा 'Sabr' में दावा किया है कि 2018 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ केपटाउन टेस्ट के दौरान गेंद से छेड़छाड़ की योजना की जानकारी पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम को थी। यह दावा उस समय सामने आए आधिकारिक घटनाक्रम और कुछ खिलाड़ियों के पुराने बयानों पर फिर सवाल खड़े करता है।

अख्तर का मानना है कि बॉल टेंपरिंग जैसी गतिविधि किसी एक या दो खिलाड़ियों का निजी फैसला नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि जब टीम रिवर्स स्विंग पर निर्भर होती है, तो ड्रेसिंग रूम में बाकी खिलाड़ियों को भी पता होता है कि गेंद के साथ क्या किया जा रहा है। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि ख्वाजा की बात सही हो सकती है, लेकिन इतने समय बाद इस मुद्दे को उठाने का समय कुछ बेहतर हो सकता था।

क्या था ऑस्ट्रेलिया का 2018 सैंडपेपर विवाद? दरअसल, मार्च 2018 में दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच केपटाउन टेस्ट के दौरान बॉल टेंपरिंग का मामला सामने आया था। मैच के दौरान कैमरन बैनक्रॉफ्ट को सैंडपेपर से गेंद की सतह बदलने की कोशिश करते हुए कैमरे में कैद किया गया था। जांच के बाद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने तत्कालीन कप्तान स्टीव स्मिथ और डेविड वॉर्नर पर 12-12 महीने का प्रतिबंध लगाया, जबकि बैनक्रॉफ्ट को 9 महीने के लिए बैन किया गया था।

यह मामला एक बार फिर उस्मान ख्वाजा की आत्मकथा और कैमरन बैनक्रॉफ्ट के हालिया बयान के बाद सुर्खियों में है। बैनक्रॉफ्ट ने भी दावा किया है कि इस योजना की जानकारी टीम के अन्य खिलाड़ियों को थी। वहीं, पैट कमिंस ने इस मामले में पहले अपनी जानकारी होने से इनकार किया था।



THE INFAMOUS SANDPAPER GATE SCANDAL IS BACK! Let's revisit the moment Cameron Bancroft was caught attempting to tamper with the ball during the 2018 Cape Town Test. https://t.co/Sp2RsvDIJC — KohliVortex (@kohliradar) November 20, 2026