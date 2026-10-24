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Written By वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Published By अविचल शर्मा
Last Updated : Saturday, 24 October 2026 (16:42 IST)

तिलक वर्मा की शानदार पारी से न्यूजीलैंड के खिलाफ हारा हुआ मैच जीता भारत

Tilak Verma
Written By: वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Published By: अविचल शर्मा
Updated: Sat, 24 Oct 2026 (16:42 IST)
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INDvsNZ तिलक वर्मा की 26 गेंदों में 51 रनों की शानदार पारी की बदौलत भारत ने एक हारा हुआ मैच अपने कब्जे में कर लिया और न्यूजीलैंड के खिलाफ टी-20 सीरीज में 2-0 से बढ़त बना ली। 181 रनों का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत थोड़ी धीमी हुई लेकिन पॉवरप्ले के बाद लगातार विकेटों ने भारतीय टीम की टेंशन बढ़ा दी।

अंतिम 4 ओवरों में भारत को कुछ 57 रन चाहिए थे और यहां से तिलक वर्मा और नीतिश कुमार रेड्डी ने जैकब डफी और नाथन स्मिथ को धूनना शुरु कर दिया और एक गेंद पहले रहते मैच 4 विकेटों से जीत लिया। पहला मैच भी भारत 4 विकेटों से ही जीती थी।मिचेल सेंटनर ने सर्वाधिक 4 विकेट चटकाए।

भारतीय टीम के लिए संजू सैमसन ने पहला ओवर मेडन खेला और अभिषेक शर्मा जैकब डफी की गेंद पर आउट हो गए थे लेकिन वह नो बॉल हो गई। हालांकि भारत पहले पॉवरप्ले में सिर्फ 45 रन ही बना पाया। ब्रेसवेल और सेंटनर ने पारी पर ब्रेक लगाया और सेंटनर ने अभिषेक, श्रेयस और अक्षर को आउट कर भारत को मुश्किल में डाल दिया। भारतीय टीम एक समय पर 70 रनों पर 5 विकेट खो चुकी थी और 11 ओवरों में 110 रन बनाने बाकी थे।
भारत: श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, वैभव सूर्यवंशी, तिलक वर्मा, अक्षर पटेल,  नीतीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, प्रिंस यादव,अर्शदीप सिंह, भुवनेश्वर कुमार

न्यूजीलैंड: मिचेल सैंटनर (कप्तान), फिन एलन, माइकल ब्रैसवेल, जैकब डफी, लॉकी फर्ग्यूसन, मैट हेनरी, बेवन जैकब्स, डैरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, टिम सीफर्ट, नाथन स्मिथ

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