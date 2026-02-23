सोमवार, 23 फ़रवरी 2026
Written By WD Sports Desk
Last Updated : सोमवार, 23 फ़रवरी 2026 (13:55 IST)

रविवार को दोनों मेजबान हुए बेजुबान, सेमीफाइनल की राह हुई मुश्किल

India
T-20I विश्वकप के मेजबान भारत और सह मेजबान श्रीलंका रविवार को द.अफ्रीका और इंग्लैंड से बुरी तरह हार गए। दोपहर को शुरु हुए शाम को खत्म हुए और शाम को शरु हुए और रात को खत्म हुए मैच की पटकथा एक जैसी थी जिसमें दोनों टीमें मैच की शुरुआत में आगे रही लेकिन एक ऐसे लक्ष्य का पीछा नहीं कर पाई जो उनसे अपेक्षित था।

पहले मैच में फिल सॉल्ट (40 गेंदों पर 62 रन) की दमदार बल्लेबाजी के बाद जोफ्रा आर्चर और विल जैक्स की तेज और स्पिन गेंदबाजों की जोड़ी ने श्रीलंका के शीर्ष क्रम को ध्वस्त कर इंग्लैंड को रविवार को  टी20 विश्व कप के सुपर आठ मुकाबले में 51 रन की शानदार जीत दिलाई।

बाएं हाथ के स्पिनर दुनिथ वेलालगे (26 रन पर तीन विकेट) की अगुआई में श्रीलंका की अनुशासित गेंदबाजी आक्रमण ने इंग्लैंड को नौ विकेट पर 146 रन तक सीमित कर दिया था, जिससे लग रहा था कि मुकाबला मेजबान टीम की पकड़ में है।

आर्चर और ऑफ स्पिनर ऑलराउंडर जैक्स ने हालांकि मैच का रुख पूरी तरह पलट दिया। दोनों ने पावरप्ले में कहर बरपाते हुए छठे ओवर तक श्रीलंका का स्कोर पांच विकेट पर 34 रन कर दिया। श्रीलंकाई टीम इससे उबर नहीं पाई और कप्तान दासून शनाका की 30 रन की पारी के बावजूद 16.4 ओवर में 95 रन पर आउट हो गई।

जैक्स ने चार ओवर में 22 रन देकर तीन विकेट झटके, जबकि आर्चर ने तीन ओवर में 20 रन देकर दो विकेट हासिल किए। उन्हें लियाम डॉसन ( चार ओवर में 27 रन पर दो विकेट) और आदिल रशीद (3.4 ओवर में 13 रन पर दो विकेट) का भी शानदार साथ मिला।

श्रीलंका की बात करें तो उनका नेट रन रेट -2.5 हो गया है।अब उन्हें न्यूजीलैंड और पाकिस्तान दोनों से मैच जीतने होंगे और यह प्रार्थना करनी होगी कि इंग्लैंड इन दोनों को हराए।
दूसरे मैच में डेविड मिलर के तूफानी अर्धशतक के बाद मार्को यानसेन की अगुआई में गेंदबाजों के उम्दा प्रदर्शन से दक्षिण अफ्रीका ने आईसीसी टी20 विश्व कप के सुपर आठ चरण के एकतरफा मैच में रविवार को भारत को 76 रन से रौंदकर इस प्रतियोगिता में उसके अजेय क्रम पर रोक लगा दी।

दक्षिण अफ्रीका के 188 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत यानसेन (22 रन पर 4 विकेट), केशव महाराज (24 रन पर तीन विकेट) और कोर्बिन बॉश (12 रन पर दो विकेट) की धारदार गेंदबाजी के सामने 18.5 ओवर में 111 रन पर सिमट गया। मेजबान टीम की ओर से सिर्फ शिवम दुबे (42 रन, 37 गेंद, तीन छक्के, एक चौके) ही 20 रन के आंकड़े को पार कर पाए।

मिलर ने 35 गेंद में तीन छक्कों और सात चौकों से 63 रन की पारी खेलने के अलावा डेवाल्ड ब्रेविस (45 रन, 29 गेंद, तीन छक्के, तीन चौके) के साथ चौथे विकेट के लिए 51 गेंद में 97 रन की साझेदारी की जिससे दक्षिण अफ्रीका ने 20 रन पर तीन विकेट गंवाने के बावजूद सात विकेट पर 187 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया। ट्रिस्टन स्टब्स ने भी 24 गेंद में तीन छक्कों और एक चौके से नाबाद 44 रन की पारी खेली।भारत की तरफ से जसप्रीत बुमराह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 15 रन पर तीन विकेट चटकाए जबकि अर्शदीप सिंह ने 28 रन देकर दो विकेट हासिल किए।

भारत की नेट रन रेट -3.8 हो गई है। अब उसे वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे पर बड़ी जीत चाहिए साथ ही यह प्रार्थना करनी होगी कि वेस्टइंडीज दक्षिण अफ्रीका को ना हराए।
